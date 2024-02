Fernando Alonso, "soprendido" con el buen rendimiento de su Aston Martin en Bahréin

Fernando Alonso sorprendió a sus fanáticos con un gran resultado en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin. El asturiano fue tercero, a menos de tres décimas del mejor tiempo de Lewis Hamilton, y mostrando muy buenos parciales en el segundo sector, aquel que durante la pretemporada se le había atragantado a Aston Martin.

Alonso no ha querido echar las campanas al vuelo: "Las sensaciones han sido buenas, pero, obviamente, no sabemos lo que hacen los demás, solo hemos hecho nuestro programa". El piloto de Aston, que afronta su vigesimoprimera temporada en la Fórmula 1, declaró cuando acabó la pretemporada que no esperaba un podio en Bahréin, pero puede que esa baja expectativa haya cambiado.

"Conocemos bastante bien los neumáticos del test, así que sacrificamos un poco la FP1 usando los medios, por lo que pudimos ver el rendimiento de todos por la mañana con los dos blandos, y ahora en la FP2 creo que hemos aprendido un poco del coche, con algunos cambios en la puesta a punto estamos bastante contentos con la respuesta, así que veremos mañana cuando pongamos todo junto en la calificación", comentó el ovetense.

"Es difícil de leer, pero estoy un poco sorprendido de que estamos un poco arriba en los tiempos, aunque esto puede cambiar drásticamente con las cargas de combustible diferente a todos los demás, así que mantengo la calma".

"Como he dicho, estoy contento con los cambios de puesta a punto que hemos hecho hoy, creo que todavía tenemos que encontrar más rendimiento", remarcó Alonso. "Creo que hace doce meses estábamos en una posición más fuerte, diría yo, aquí en Bahréin, pero vamos a ver. Estoy contento, afronto la primera clasificación de la temporada con optimismo, pensando que es una temporada muy larga".