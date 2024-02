Tebas sugiere su marcha de LaLiga... cuando resuelva el 'problema' de la Superliga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha hecho acto de presencia este jueves en Londres en el Financial Times Summit, una cumbre centrada en las finanzas en el fútbol mundial. Allí, el dirigente de la patronal de los clubes de fútbol españoles ha abordado muchos temas distintos, como la situación actual del Barça o su posible salida del organismo que preside al finalizar su actual mandato.

En referencia a este último escenario, Tebas abrió por primera vez en mucho tiempo la puerta a su salida de LaLiga, organismo que preside ininterrumpidamente desde 2013. De hecho, fue reelegido por cuarta vez como presidente de la competición en diciembre tras presentar su dimisión para poder adelantar las elecciones e impedir que hubiese otra candidatura bien preparada en su contra, pero habló sobre su intención de dejar su puesto en cuatro años si se cumplen los objetivos que desea, y la supeditó a lo que suceda con la Superliga.

"¿Qué hay después? (de Tebas). Esto no es una monarquía. Tendrán que decidir los clubes. Yo creo que serán mis últimos cuatro años, aunque siempre lo condiciono a que estos retos de Superliga, nuevas competiciones, estén superados. Ahí está el gran peligro de todo el fútbol europeo. Si ese reto está solucionado, serán mis últimos cuatro años", aseguró Tebas en una reunión con varios periodistas.

"Si no, seguiré dando la matraca. Hace poco, en un medio holandés, me preguntaron que por qué estoy solo siempre en toda Europa hablando de esto, pregúnteselo a los otros que no hablan, pero en la cafetería, en las reuniones, están la mayoría con lo que yo pienso. Si sale otro que no tiene problema en decir las cosas con claridad, avanzaremos muchos y ese será mi sucesor, aunque esté en otra liga", continuó en su reflexión.

A Tebas todavía le queda cuerda para rato, por tanto, porque por el momento no existen mecanismos para impedir que la Superliga sea una realidad. Un torneo alternativo del que formará parte como fundador el Barça, equipo acuciado por los límites salariales y el 'fair play' financiero de LaLiga inmerso en una delicada situación financiera que, aun así, no preocupa al líder del campeonato doméstico de la regularidad.

En concreto, Javier Tebas tuvo que salir a negar una de las primeras afirmaciones que se realizó en esa cumbre en Londres. Durante el evento, en una de las presentaciones, se aseguró que el Barcelona se convertirá en un nuevo Ajax de Ámsterdam. Un club histórico, productor de grandes jugadores, pero incapaz de retenerlos y obligado a venderlos por ser considerado hoy en día un club de segunda categoría.

"Eso no va a pasar. El Barcelona saldrá de la situación en la que está. El Barcelona tiene opciones que tomar cuando sus dirigentes decidan tomarlas si son las que creen que van a dar soluciones. Tienen dos o tres jugadores de primer nivel que los pueden vender. Los venden y con eso solucionan gran parte del programa. Con eso pueden generar ingresos que no generen intereses de deuda y con eso pueden pagar a jugadores", apuntó el mandatario, descontento todavía con la decisión blaugrana de no acogerse al acuerdo de LaLiga con CVC.

"El Barcelona es un club que ingresa casi mil millones. No se va a convertir en eso. Seguro. Pero, como le pasa a muchos clubes, está pasando una situación complicada y nuestro 'fair play' le obliga a estar donde está. Que yo sepa no le han eliminado de la Champions y aún puede ganar la Liga Española. No hay que ser tan catastrofista con el Barcelona", sentenció Tebas.