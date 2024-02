La expareja de un campeón mundial en Qatar 2022 vende su medalla para "pagar el apartamento"

Yésica Frías, expareja y mujer —en proceso de divorcio— del internacional argentino Exequiel Palacios, ha puesto en venta los recuerdos más valiosos del futbolista, campeón del Mundial de Qatar del pasado 2022, para "pagar el apartamento" que compraron juntos y en el que ahora reside.

Así ha trascendido esta semana después que la mujer del futbolista del Bayern Leverkusen compartiera varias imágenes en sus redes sociales junto a un comprador de algunas de las pertenencias de Palacios. "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos", añadió junto a una de estas imágenes a modo de celebración por el ingreso que presuntamente destinará a pagar sus necesidades durante el proceso de divorcio.

Frías apareció también, poco después, en una historia en Instagram de un usuario bajo el nombre @Fede10426 con la medalla de campeón del mundo en Qatar 2022 junto a otra frase de celebración: "Con el amigo @alexistroncoso95 y @yesifrias gracias por la atención amiga, ojalá sirva la venta".

La mujer de Palacios ya se ha pronunciado al respecto para explicar el porqué de su decisión: "Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él", razona sobre la necesidad ante la que se encuentra.

"Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si se lo iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio", añade al respecto.

Hay cosas de la selección que no he contado

Por último, Frías también ha mandado un aviso al exfutbolista que puede afectar a la albiceleste liderada por Messi: "Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije", advirtió.