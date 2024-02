Jenni Hermoso: "El fútbol femenino gusta mucho, aunque algunos no quieran verlo"

La selección española ganó por primera vez a Francia con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey para alzarse como campeona de la Nations League y seguir rompiendo barreras. Las de Montse Tomé continúan siendo imbatibles mientras demuestran un extraordinario juego.

Después de levantar el trofeo y recibir las medallas, Jenni Hermoso lo celebró en los micrófonos de El larguero. La delantera de Tigres se mostró muy feliz y aseguró que este equipo no tiene techo: "No hay quien nos pare, volvemos a ser campeonas y somos la leche".

"No hay obstáculo que valga. La vida al final te da, volvemos a ser campeonas y lo vamos a celebrar muy y mucho desde aquí. Hemos acumulado muchas cosas", añadió Hermoso.

Todos los focos estaban puestos en ella después del caso Rubiales, lo que le ha servido a Jenni Hermoso también como aprendizaje. "Desde hace 6 meses no soy la misma, vivo en paz y cada minuto disfruto del fútbol y trabajo mucho y me lo ha devuelto", afirmó.

La futbolista volvió a defender al fútbol femenino asegurando que "gusta por mucho que no quieran verlo así" y ha dejado claro que en todo momento sabían que iban a ganar a Francia.

"Me ha costado mantenerme muy fuerte todo este tiempo y me sigo superando. Por supuesto me acuerdo de mi madre, de mi hermano... pero he luchado mucho y esta victoria me la voy a dedicar si o si porque creo que me la merezco", aseguró.

Sobre los cambios que se han ido dando en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde que estallase el caso Rubiales, Jennifer Hermoso cree que "ha sido un proceso largo pero lo más importante es que la jugadora sepa que venga solo a disfrutar del fútbol".