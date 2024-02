Jennifer Hermoso: "Me he vuelto a demostrar que puedo disfrutar del fútbol y ser campeona"

La jugadora de la selección española Jenni Hermoso no quiso hablar de la Liga de Naciones como "un premio" sino como el resultado de "mucho trabajo", con la satisfacción de disfrutar de nuevo "del fútbol" y "volver a ser campeona", después de la victoria (2-0) sobre Francia este miércoles en La Cartuja (Sevilla).

"Era un buen día para ser la primera vez que se ganara a Francia. Hemos dominado y hemos tenido ocasiones. En la segunda parte hemos perdido un poco el balón, pero también sabemos sufrir. Trabajamos mucho, son muchos entrenamientos. Tenemos que defender un título de campeonas del mundo, es una responsabilidad. Tenemos que dar en cada el partido lo máximo", dijo en zona mixta.

La atacante de la selección valoró la consecución de un nuevo títulos seis meses de ser campeona del mundo. "No es un premio, es mucho trabajo lo que hay detrás, el salir cada día a superarte a ti misma, superar muchas cosas. Hoy me vuelvo a demostrar a mí misma que cada día puedo ser más fuerte, que puedo con todo. Me he vuelto a demostrar que puedo disfrutar con esta camiseta, que puedo disfrutar del fútbol y volver a ser campeona", afirmó.

Hermoso, también protagonista desagradable del pasado Mundial por el beso del expresidente de la RFEF Luis Rubiales durante la celebración, confesó que "últimamente" piensa mucho en ella misma. "Mi familia (dedicatoria), pero pienso mucho en mí. Llevo pensando mucho en mí últimamente, eso hace recordarme que cada uno tiene que ser valiente y consecuente con lo que piensa", comentó.

Además, la madrileña destacó también el legado que está dejando esta selección española. "Eso es lo más bonito. Es un juego, intentamos hacer disfrutar pero también sabemos que hay gente que va a seguir nuestros pasos y es un orgullo que haya muchas niñas que en el futuro quieran ser campeonas. El futuro va a ser mejor gracias a las generaciones de antes y a la que estamos ahora aquí", dijo.

"Ahora queda algo, jugar unos Juegos Olímpicos y llevarnos una medalla, va a ser nuestra prioridad a partir de ahora, pero tenemos que disfrutar primero mucho de este título. Se me cumple un sueño más gracias a todo lo que he trabajado, merezco vivir cosas así", añadió.

Tomé se aleja de la polémica

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, valoró el gran trabajo realizado por el equipo. "Estamos todos muy contentos. Ellas, por supuesto, por el rendimiento que han dado en el campo. Y todo el cuerpo técnico por el trabajo que llevamos realizando en estos 10 días y desde que comenzamos esta Nations League. A partir de ahora, las futbolistas lo que tienen es que celebrar, ser felices, disfrutar del trabajo hecho y lo que venga... pues vendrá", resumió.

"Tenemos un presente y un futuro muy bueno. Estas jugadoras vienen de conseguir un Mundial y Francia era un rival al que nunca habíamos conseguido ganarle. Sabíamos lo que Francia nos podía hacer en cuanto a transiciones, tiene jugadoras con mucha velocidad y mucho potencial", añadió.

Por otra parte, evitó polémicas. "La opinión pública no es algo que yo pueda controlar nunca me he centrado en lo que se pudiera decir. Siempre estuve tranquila, es obvio que al principio en septiembre las cosas estaban raras y lo afrontamos, tratamos de resolverlo y de conseguir pensar en fútbol lo antes posible", recordó su llegada al cargo.

"Ahora partido a partido logramos resolver los encuentros y es una postura totalmente diferente. No sé si eso cambia la opinión pública, pero yo soy alguien muy tranquila, soy alguien que confía mucho en el trabajo porque esto es lo que me da a mí también la confianza, y estoy rodeada de una gente espectacular que me hace mejorar. Y esto unido al grandísimo talento que podemos manejar, pues imagínate. Hoy es un día feliz y tenemos que disfrutar", reiteró la seleccionadora de España.

En su comparecencia ante la prensa confesó lo que le diría a las niñas que quieran ser futbolistas. "Les diría que disfruten de lo que les gusta, del deporte, del fútbol. Es un magnífico elemento socializador y que disfruten. Aquí tenemos 25 ejemplos con grandes valores que transmiten a toda la sociedad; que juegan muy bien al fútbol, pero muchas estudian carreras y en eso también se tienen que fijar", señaló al respecto.