Topuria confirma su gran sueño: "La semana que viene ya soy español, me lo voy a tatuar"

Ilia Topuria, nuevo campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma, confirmó en los micrófonos de El Partidazo de la Cope que la próxima semana "cumplirá" uno de los mayores deseos de su vida: poseer el DNI español. El hispano-georgiano, además, se mostró muy optimista de cara al futuro y aseguró que peleará hasta los "30 o 32 años".

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa con el campeón de las artes marciales mixtas, prometió que el sueño de Ilia se cumpliría " muy pronto" y así lo ha podido confirmar el propio Topuria en el Teatro Principal de Alicante: "La semana que viene ya soy español, me lo voy a tatuar".

El luchador, además, recordó cuál fue el momento decisivo y épico de su victoria ante Volkanovski: "Cuando se paró, lancé mi combinación y se fueron las luces en Australia. A mí, personalmente, me dolía el pie de haberle pateado.

Topuria, tras ser preguntado por su futuro en la UFC, se mostró muy optimista y aseguró que luchará hasta los "30 o 32 años". "No haré muchas peleas, pero una o dos, seguro. Pelearía contra Canelo Álvarez y no me iré sin boxear. En la UFC nadie me va a ganar. Me ha traído hasta aquí el trabajo duro. Además, estoy bendecido por Dios, lo creo al 100%", añadió.

Asimismo, Ilia comentó la "maravillosa experiencia" de realizar el saque de honor en el Santiago Bernabéu durante el pasado encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla FC: "Florentino me felicitó, me regaló una camiseta y me dijo que la UFC vendría aquí (haciendo referencia al Santiago Bernabéu). Es un visionario, pero de Mbappé no me dijo nada".

El campeón de la UFC, además, confirmó en un test realizado por Joseba Larrañaga que no pelearía el Spotify Camp Nou. "El Bernabéu está en obras y te ofrecen el Camp Nou, ¿vas?", preguntó el periodista de la COPE. "No", contestó Topuria.