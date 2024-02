Los hermanos Márquez, en 'El Hormiguero': "Hay rivalidad, pero siempre tratamos de ayudarnos"

Este miércoles, los hermanos Marc y Álex Márquez fueron protagonistas en su visita a El Hormiguero, donde charlaron con Pablo Motos entre risas y bromas y valoraron la nueva temporada de MotoGP que están a punto de comenzar (del 8 al 10 de marzo en Qatar) como compañeros de equipo (de nuevo) en Gresini Racing.

Ambos hermanos fueron intercambiándose el turno de palabra y contestándose mutuamente, comenzando por valorar su relación como hermanos y la influencia de ser compañeros de equipo. "Nos hemos cambiado los boxes. Los pilotos somos muy supersticiosos, y Marc solía estar en el derecho..." comenzó confesando el menor de los Márquez, que intentó enseñarle al presentador cómo se pronuncia el modelo de Ducati que conducirán este 2024, la Desmosedici Gp23 que ganó el Mundial el pasado año.

"Hay rivalidad, pero siempre tratamos de ayudarnos", explicó Marc entrando en materia, aunque pronto le interrumpió su hermano para desenmascararle al ser preguntado por una situación de carrera en concreto. "Si Marc va segundo, y tú primero, ¿crees que se lanzaría a arriesgar?", preguntó Pablo Motos, a lo que Álex replicó: "Tengo un compañero bastante 'cabroncete'. ¿Te respondo yo? Si ya se la jugó por un séptimo puesto el año pasado…"

Aun así, como reconoció Marc sonriente, procuran ayudarse en todo lo posible: "Soy el nuevo en Gresini, por eso al llegar avasallé a preguntas a Álex. El concepto de cada uno encima de la moto es muy diferente. Uno de mis puntos fuertes de pilotaje es que entro muy rápido a las curvas, pero a veces es mi punto débil. Entra, luego ya saldrás como puedas". "Para Marc, entrar a una curva lento es entrar a toda hostia", respondió entre carcajadas Álex.

"Cada moto tiene su estilo de pilotaje, sus secretos para funcionar. Una moto puede ir muy bien pero debes saber pilotarla. Tras 11 años con Honda, con el cambio a otra moto, me tengo que esforzar para cambiar vicios que tenía con la anterior. En el entrenamiento tienes más tiempo para probar, pero yendo a tope te salen los vicios. Debes interiorizarlo primero", detalló el seis veces campeón de la categoría reina sobre su adaptación a Gresini.

Una decisión, la de cambiar de equipo tras una década con HRT, que Marc explicó así: "Costó mucho tomar la decisión, pero una vez la tomas, es la buena. Tenía relaciones de amistad allí, así que fue muy duro. Estaba en un momento límite, necesitaba un cambio para continuar mi carrera. Antes de tomar la decisión no quise saber nada sobre el nuevo equipo, una vez decidido sí". Para Álex, sin embargo, la situación fue distinta: "La decisión fue un 'coñazo', pero grande. Todo el día haciéndome preguntas".

La sincronía entre los hermanos quedó patente con cada pregunta, y el buen rollo entre ellos también porque las risas no faltaron en ningún momento. Por eso, incluso el hermano mayor acepta consejos de Álex: "Sí, se deja aconsejar. Antes no, cuando yo era más joven. En cada decisión me pregunta porque él es más caliente, yo me lo pienso más. Soy de las únicas personas a las que consulta. Él, en cambio, me acribilla con preguntas".

También hubo tiempo para repasar los peores momentos de Marc, arropado en todo momento por su hermanos al reconocer lo duro que resulta ver, de un día para otro, que ya no eres competitivo. El brazo operado, al menos, ya no da problemas: "Sí, me jode mucho que alguien sea más rápido que yo, pero es ley de vida. Tienes que saber sobrevivir. El brazo está bien, requiere más mantenimiento de fisio y tratamientos pero está bien".

"Cuando ganas es fácil seguir a un piloto, pero cuando hay momentos duros es cuando la afición más debe estar contigo, y a mí no me ha faltado apoyo", admitió un Marc Márquez que dio las gracias a sus seguidores por no abandonarle en sus peores momentos, mientras su hermano relataba las partes más duras de ser piloto: "Para mí la carrera al sprint es lo peor porque lo das todo todo el rato, no te puedes gestionar".

"El domingo después de la carrera duermes poco, pero el cansancio se nota el martes", acuñó Marc a las palabras de su hermano, que completó: "A final de año tenemos hasta tres carreras seguidas, final de temporada, y llegamos mucho más cansados". Además, hablaron sobre la afición de Álex de dar sustos y grabarlos a Marc, y explicaron cómo se organizan en la cocina cuando deben hacer la comida.

Por último, los hermanos Márquez cerraron la entrevista confesando las expectativas que tendrá el otro para la temporada 2024. Marc explicó las de Álex, que deben ser "consolidarse entre los ocho primeros, incluso en el top 5", mientras el mismo Álex detalló que su hermano, "si tiene la paciencia y mantiene el perfil bajo que está demostrando, puede llegar muy arriba a final de año".