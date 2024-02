Alonso, sobre su posible llegada a Mercedes: "Tengo que decidir si quiero seguir..."

El futuro de Fernando Alonso en la parrilla de la Fórmula 1 puede cambiar, y mucho, a lo largo de este año. El asturiano termina contrato con Aston Martin y el cambio de Hamilton a Ferrari ha provocado un baile de asientos que pueden acabar con el bicampeón Mundial en Mercedes, movimiento al que no cierra la puerta.

Sobre ello fue preguntado este miércoles en la rueda de prensa previa al arranque de la temporada en Bahréin, pregunta ante la que ofreció una respuesta ambigua que puso a sus seguidores en alerta.

"Antes de nada tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no, y es algo que tendré que hacer dentro de unas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario muy exigente y en 2026 habrá nueva normativa... que será tentadora o quizás no. Veremos, como dije en la presentación del coche, me tomaré algunas carreras para decidir", culminó entre risas y miradas con otros pilotos presentes en la sala.

El asturiano de 41 años afronta su segundo curso a bordo del Aston Martin tras un 2023 ilusionante en su inicio y decepcionante en su final. Desde su punto de vista, esta temporada el equipo está siguiendo un "enfoque diferente" después de que aprendieran "muchas lecciones" en el curso pasado. "Será interesante ver si seguimos el ritmo de desarrollo de los equipos de arriba", zanjó.