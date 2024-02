Mourinho, Cristiano y la derrota más dura de sus carreras en el Real Madrid: "Ve a su casa porque está muerto"

Hay una derrota que marcará por siempre la brillante historia del Real Madrid, la de la vuelta de las semifinales de Champions ante el Bayern de Múnich el 25 de abril de 2012. Nadie puede olvidar doloroso resultado del partido finalizado con el famoso penalti de Ramos, tampoco José Mourinho, que todavía recuerda ese momento como la gran espina clavada en la carrera.

Lo hace en el documental de Amazon Prime Video en el que repasa su carrera, durante el que desvela todo lo que ocurrió esa noche y un momento íntimo vivido junto a Cristiano Ronaldo. "Sí, lloré, fue la única vez", llega a reconocer el reconocido técnico portugués durante el mismo.

"Por supuesto, no lloré en el campo o en el vestuario, pero de camino a casa sí", detalla sobre el momento en el que le llegó una llamada algo inesperada. "Cuando estoy yendo a casa, ya apenado, recibo una llamada de Jorge Mendes. 'Hazme un favor, ve a casa de Cristiano porque está muerto', me dijo".

Entonces no lo dudó y fue a consolar a la gran estrella del equipo, que como Kaká y Ramos también falló un penalti en esa fatídica tanda. "Le dije [a Mendes] que yo también lo estaba, pero fui... [se frota la cara, simulando secarse las lágrimas bromeando en la grabación] 'Prepárate a ti mismo, no llores y ve a casa de Cristiano', me dije a mí mismo. Estaba de la misma forma en la que estaba yo, destrozados los dos", zanja sobre una de las intrahistorias más intimas de su carrera.