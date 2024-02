Zidane da su bendición a Bellingham: "Soy un gran admirador, quiero verle ganar trofeos con el Real Madrid"

Si existe una voz fuera del Real Madrid como institución que gozará siempre de la máxima autoridad para abordar la actualidad del equipo blanco, ese es Zinédine Zidane. Como jugador dejó huella pese a su corta estancia antes de retirarse, y como entrenador logró el triplete de Champions consecutivas, por lo que su opinión siempre cuenta.

El ex jugador y ex técnico madridista, aunque ya esté desvinculado del club, sigue teniendo patrocinio con Adidas, y en un acto de la marca alemana que viste a los merengues ha dado su punto de vista sobre dos nombres propios relacionados al Real Madrid. El primero de ellos ya está allí, Jude Bellingham; y el segundo podría llegar al Santiago Bernabéu después de siete años de dimes y diretes, Kylian Mbappé.

Primero, eso sí, habló sobre su 'sucesor' en el Real Madrid por juego, técnica y carisma. Bellingham no solo comparte el mítico dorsal '5' de 'Zizou': utiliza las mismas botas Predator que el galo, con cada zancada y movimiento sobre el césped recuerda al Bernabéu al mediocentro francés, e incluso el propio Carlo Ancelotti ha llegado a compararlos: "Me recuerda en calidad, aunque Zidane tenía un nivel de calidad mayor, Bellingham lo completa con su llegada".

Por lo tanto, que el mejor centrocampista de todos los tiempos se declare fan suyo y admita esa comparación no debe extrañar, pero sí motivar sobremanera a Bellingham de ahora en adelante: "Soy un gran admirador. Es un jugador increíble que hace cosas increíbles. Podrías haber imaginado lo que iba a hacer, pero ha superado todas las estadísticas con lo que está haciendo".

De hecho, Zidane está en lo cierto. Los números de Bellingham, 20 goles y 8 asistencias, desde su llegada a Chamartín han dejado boquiabiertos a propios y extraños; incluso a sus descubridores en la cúpula del club blanco. Por rendimiento inmediato tras su debut, es el mejor fichaje de su historia junto a Cristiano Ronaldo, y por potencial ha logrado disparar su valor y convertirse en el segundo futbolista más valioso del mundo, en torno a los 180 millones.

"Porque no hay que olvidar que sólo tiene 20 años. Llegó con muchas ganas y muchos objetivos. Es lo que está haciendo: poner el listón muy alto y simplemente está mostrando al mundo lo que es y es genial verlo así. Soy muy fan suyo, y ahora solo quiero que gane muchos títulos con el Real Madrid", terminó de explicar la leyenda francesa.

Antes de acabar, eso sí, Zidane también habló sobre el caso Mbappé y la posible llegada de su compatriota a la capital siete años de rumores y negativas después. El ex técnico blanco ya estuvo involucrado en su intento de fichaje en el pasado y fue clave para intentar seducir a Kylian en su día, aunque no despejó ninguna duda sobre la operación: "Se habla mucho sobre esto, hay muchas historias y rumores pero la realidad es que todavía no sabemos qué pasará. Veremos qué sucede".