La temeridad de Dyego Sousa, delantero del Alcorcón: se graba conduciendo a 188 km/h y lo sube a sus redes sociales

La situación actual de la Agrupación Deportiva Alcorcón es muy delicada. El equipo dirigido por Mehdi Nafti se encuentra en los puestos de descenso mientras lucha por la permanencia. Sin embargo, la polémica ha llegado al Estadio Municipal de Santo Domingo por la temeridad de Dyego Sousa, máximo goleador del equipo esta temporada.

El futbolista brasileño nacionalizado portugués se puso a 188 kilómetros por hora en una carretera de Portugal, se grabó y lo subió a sus redes sociales, lo que ha crispado aún más el ambiente en el Alcorcón.

En la publicación, viral al instante, aparecía Sousa grabándose con su Lamborghini Urus Mansory, de unos 700.000 euros, circulando por la A7 portuguesa a una velocidad que superaba ampliamente los límites.

Las reacciones al vídeo no tardaron en llegar. Los aficionados del Alcorcón han cargado contra él por esta irresponsabilidad: "Dyego Sousa, cuando te pedimos que corras es en el campo (cosa que aún no has hecho con la camiseta del Alkor) y no con tu coche grabándolo, payaso".

También la Policía Municipal de Alcorcón se ha pronunciado sobre esta temeridad. "Podría estar cometiendo un delito contra la seguridad vial. Desconocemos por qué localidad circula. En Alcorcón, nos da bastante igual la marca del coche, preferimos conductores responsables con cabeza", ha escrito en su perfil oficial.