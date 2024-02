Otro lío del presidente de Las Palmas: insultos a un periodista, acusado de fraude fiscal y ahora implicado en el caso de las mascarillas

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apareció este martes en la querella por fraude a Hacienda presentada por la Fiscalía por su posible implicación en la trama de malversación del 'caso mascarillas', el último embrollo legal del empresario canario que acumula un largo historial de escándalos a sus espaldas.

Ramírez es uno de los cuatro empresarios que figuran en la querella —junto al exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria y exdiputado autonómico Lucas Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández— en la que el Ministerio Público examina contratos de las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services con el Servicio Canario de Salud por un importe total de 22,9 millones de euros, de los que sostiene que hay una parte sustancial, de 9 a 10 millones de euros, que "no se corresponde con el material entregado" [mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos].

La Fiscalía inició estas diligencias a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado. "Ninguno de los perceptores de los importes transferidos (...) justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que fueron beneficiarios", dice el comunicado de la Fiscalía de Las Palmas.

En concreto, el directivo de la UD Las Palmas ha sido vinculado a dos entidades mercantiles a las que cree que se transfirieron los fondos ingresados por las empresas antes mencionadas, Damco Trading Services y Tanoja Services.

Por su parte, Ramírez ha asegurado a EFE que él no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en las islas de esas dos sociedades propiedad de Noel Jammal Fernández, en una operación para la que subcontrató a Bravo de Laguna y Cerpa.

El empresario grancanario ha insistido en que "todas las mercancías que se pidieron fueron entregadas" y que confía en demostrar durante la instrucción que no se cometió ilícito alguno. De hecho, recuerda que los contratos de Damco Trading Services y Tanoja Services fueron auditados por el Tribunal de Cuentas.

Ramírez, de nuevo en el foco

Esta querella por presunto fraude es el último de una numerosa lista de embrollos legales y polémicas protagonizadas por el grancanario, que ya esquivó (tras el archivo de la causa el pasado noviembre) varios procesos judiciales por un presunto fraude fiscal relacionado con su empresa, Seguridad Integral Canaria (SIC), en los periodos temporales entre 2009 y 2013 y de entre los años 2014 y 2016.

Miguel Ángel Ramírez también se vio implicado en una polémica judicial en el proceso de regularización (que emitía ilegalmente) de la radio oficial del club, Radio UD Las Palmas, al presuntamente cerrar un acuerdo con el grupo de comunicación en propiedad de la pareja sentimental de la magistrada encargada de una de las causas de fraude fiscal, Victoria Rosell.

Más allá de los tribunales, Miguel Ángel Ramírez ha sido cuestionado en varias ocasiones por la afición del equipo que lidera desde los despachos, pues también son frecuentes sus polémicas en el ámbito deportivo. En los últimos tiempos ha recibido duras críticas por sus decisiones relativas al caso Joel Domínguez, excanterano del equipo relacionado condenado por violencia de género, y por las graves amenazas proferidas a un periodista del diario AS al que prohibió la entrada al estadio de Gran Canaria.

"Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre. Te lo digo a la cara. Como te vea en el estadio o en Barranco Seco te escacho la cabeza, ¿OK? Cuando te vea te voy a dar una hostia. Tu madre es una puta. Porque me sale de los huevos, porque a las mariconas como tú, les digo lo que te estoy diciendo: ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal", fueron sus palabras dirigidas al periodista Pablo Checa, al que después pidió disculpas públicamente.

"Me quedé muy a gusto cuando lo dije, pero un presidente no debe hablar de esta manera. Sabía que me estaba grabando, pero no me preocupaba. Pido que respetes mi verdad como yo respeto la tuya (al periodista). Si Pablo me ha aceptado las disculpas, para mí, Pablo deja de estar vetado en la UD Las Palmas", zanjó en uno de los más sonados casos protagonizados por el polémico dirigente amarillo.