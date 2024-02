La divertida interrupción en plena rueda de prensa de Aguirre: "Patxi, termino y salgo..."

Javier Aguirre logró este martes una de las gestas deportivas más importantes de la historia del RCD Mallorca, la clasificación para la cuarta final de la Copa del Rey en toda su historia y, como era de esperar, volvió a protagonizar una gran rueda de prensa con anécdota incluida.

Ocurrió durante una de las últimas preguntas de los medios, cuando en un momento sonó su móvil y se vio obligado a interrumpir la rueda de prensa momentáneamente para responder, generando una carcajada generalizada en la sala de prensa.

"Esperen, que me están llamando, perdonen", dijo el mexicano antes de silenciar la sala y descolgar el teléfono. "Patxi, termino la rueda de prensa y salgo a la puerta... te llamo y me buscas".

Pese a la llamada, Aguirre no perdió el hilo de la pregunta sobre el quinto lanzador de la tanda de penaltis, y ofreció una respuesta con una profunda reflexión sobre Darder. "Se llama destino, él sacrificó cosas para venir a su casa y no las tenía todas consigo, y hoy el destino lo puso ahí y se lo merece porque es un buen chico y ha aguantado lo que no está escrito", zanjó.