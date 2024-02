"¿Quieres que diga que el torneo es una mierda?": el cabreo de los tenistas por el estado de las pistas en el ATP de Chile

El circuito ATP ha vivido esta semana una de las controversias más bochornosas de los últimos tiempos por culpa del ATP 250 de Santiago, disputado sobre unas pistas de tierra batida completamente destrozadas que han provocado una reacción unánime de los jugadores.

A lo largo de toda la semana han sido muchas y muy severas las protestas de los jugadores, y con razón, pues tal y como se pudo apreciar en las retransmisiones, muchos de los puntos disputados terminaban con la pelota clavada en la arcilla.

Uno de los más críticos con esta situación fue el tenista español Roberto Carballés, especialmente duro en sus declaraciones contra la organización tras caer en primera ronda ante Corentin Moutet. "¿Qué quieres que te diga, que el torneo es una mierda?, ¿que en la pista no se puede jugar?", reaccionó cabreado antes de reflexionar sobre lo ocurrido en el partido por culpa de la pista.

"Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima que la bola no bota. Sentia que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho, he acabado con molestias en la espalda", detalló sobre las pistas nada cuidadas del certamen chileno.

Ce point LUNAIRE remporté par Corentin Moutet 🇫🇷 contre Roberto Carballes Baena 🇪🇸 cette nuit. 💀pic.twitter.com/K2TBFyZWpo https://t.co/veWKI3LQRI — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 27, 2024

Pero el español no fue ni mucho menos el único en señalar a la organización, también lo hizo Cristian Garín, jugador local, que no pudo defender el torneo que más ilusión le hace jugar cada año. "Disfruto y me gusta mucho el torneo, pero es la peor cancha en la que he jugado un torneo ATP".

Además de otros jugadores, las redes sociales también reaccionaron masivamente a una situación muy poco habitual en un torneo de estas características. "Las canchas de mi barrio son mejores" o "cualquier torneo menor tiene mejores condiciones", fueron las opiniones más repetidas sobre un torneo que deberá dar explicaciones a los jugadores y a los espectadores después de la imagen ofrecida.