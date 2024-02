La dura crítica de Kroos al árbitro del Real Madrid-Sevilla: "Dios lo ve todo y probablemente lesionó al colegiado"

Toni Kroos, jugador del Real Madrid, ha sido protagonista en las últimas horas después de lanzar una dura crítica al colegiado Díaz de Mera tras su actuación en el encuentro del pasado domingo entre el conjunto madridista y el Sevilla FC (1-0) en el Santiago Bernabéu.

El alemán, en el minuto 35 de partido, recibió la cartulina amarilla tras protestar con asiduidad una falta sobre Isaac Romero en la frontal del área, una decisión que no gustó nada al integrante de la plantilla madridista y que explicó, posteriormente, en el podcast Einfach mal Luppen.

"Lo que me cabreó tanto de mi amarilla fue que en realidad el árbitro estaba a un metro de distancia de la jugada. Eso fue una locura. Básicamente, me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y puedo ver que quiere chocar conmigo. Incluso me alejo para que él no tenga mucho contacto conmigo, pero pitó falta. Eso fue sólo la guinda del pastel", añadió Kroos, haciendo referencia al enfado y a las protestas que le costaron la cartulina amarilla.

Asimismo, Kroos cree que el Real Madrid fue perjudicado durante todo el encuentro por el árbitro principal: "Creo que durante toda la primera mitad, todas las jugadas que iban al límite nos pitaban falta en contra, incluso en jugadas que no había nada en absoluto. Dios lo ve todo y, probablemente, lesionó al árbitro en la pantorrilla. Había 80.000 espectadores y todos estaban desesperados con su arbitraje".

Por último, el futbolista bávaro, de 34 años de edad, quiso reconocer el buen arbitraje del cuarto árbitro tras sustituir al lesionado Díaz de Mera en los minutos finales del encuentro: "El árbitro principal lo hizo todo mal, hasta se lesionó en el momento que peor nos venía a nosotros. Realmente hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor. Hizo un excelente trabajo".