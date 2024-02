El Valencia le niega la entrada a Netflix en Mestalla para el documental sobre Vinícius

Semana de Valencia-Real Madrid, semana de mucha tensión. La vieja rivalidad entre ambos clubes se ha visto acrecentada en los últimos años y lo sucedido en Mestalla la temporada pasada, con los insultos a Vinícius y la reacción posterior del brasileño, convierten al partido de este sábado en uno de alto voltaje.

El 21 de mayo de 2023, el jugador brasileño denunció haber recibido insultos racistas de varios aficionados de Mestalla. Tras señalarlos, amenazó con no continuar en el partido, que se detuvo durante casi diez minutos. Finalmente, el choque se reanudó, pero el caso ha llegado incluso a los juzgados tras la denuncia de Vinícius y la identificación de las personas que habían proferido, presuntamente, dichos insultos racistas.

Los gritos de Mestalla (’tonto, tonto’) fueron malinterpretados por Carlo Ancelotti, que se quejó de que todo el estadio había dedicado insultos racistas a Vinícius, algo que finalmente tuvo que rectificar.

En la afición del Valencia y también en el club, el malestar viene de que se haya generalizado –con Vinícius en el foco– la acusación de proferir insultos racistas a toda la afición, cuando se remarca que fueron casos aislados.

Es por ello que la visita del Real Madrid a Mestalla estaba marcada en rojo como uno de los partidos de más tensión de la temporada. A su vez, una productora brasileña está grabando para Netflix un documental sobre el jugador merengue y el partido en el campo del Valencia era uno de los que más expectativas creaba para dicha producción.

La productora Conspiraçao, que ya ha grabado al jugador brasileño en otros partidos, había tramitado su petición para hacerlo también este sábado en Mestalla, pero el club che se ha negado a ello. Consideran en el Valencia que pase lo que pase, el documental va a buscar siempre la parte que deje bien al jugador y mal al aficionado valencianista, y por eso le ha trasladado a LaLiga que rechaza que entren las cámaras del gigante audiovisual en el estadio che.

Para acreditar a un medio de estas características hace falta el consentimiento de los dos clubes participantes en el partido, según explican fuentes de LaLiga, por lo que al no dar el suyo el Valencia, la patronal –que es la que lo gestiona– no tramitará la acreditación para la productora brasileña, que no contará con las imágenes de Vinícius en el encuentro de Mestalla.

No habrá grabación de Netflix, pero eso no implica que la tensión vaya a ser inferior. Una parte de la afición no olvida lo que sucedió el año pasado y la Curva Nord ya le ha preparado una canción especial, según informó el periódico Superdeporte, en la que se le llama "tonto" y se la acusa de "llorar" y "mentir".