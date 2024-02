Las bonitas palabras de Olga Carmona para Jorge Vilda: "Siempre le estaré agradecida"

La futbolista sevillana Olga Carmona, estrella de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, recordó este martes, apenas un día antes de la disputa de la final de la Nations League ante Francia, la influencia en ella del exseleccionador Jorge Vilda, a quien, según confesó, estará "siempre agradecida".

Lo hizo en una entrevista ofrecida al diario ABC en la que fue preguntada por la situación actual del combinado nacional tras el terremoto vivido durante meses, bajo la dirección de la Federación Española de Fútbol por parte de Luis Rubiales, y por esa etapa bajo las órdenes del entrenador madrileño.

"Con Vilda mantenía una relación entrenador-jugadora", especifica antes de extenderse en el trato que mantuvo con el madrileño durante su etapa al frente del vestuario de La Roja. "He sentido que él siempre ha confiado en mí y me ha dado oportunidades. Yo sí le estaré siempre agradecida, de que me haya dado esas oportunidades", añadió.

Y es que la sevillana, autora del gol que dio la victoria a España en la final del Mundial, también desveló que ese impulso y el momento del gol en la final mundialista dio un vuelco total a su vida. "La gente ya me conoce porque me ha visto en muchos medios y eso ha hecho que, cuando salga a la calle, la gente reconozca mi cara, me pare, me pueda pedir fotos... Y también a nivel de imagen, de marketing y todo eso. Siento que he crecido mucho, pero no me quiero quedar aquí", reflexionó.

Eso sí, en la misma entrevista, Carmona analizó el progreso de la discípula y, a la postre, sustituta de Vilda, Montse Tomé. "Los resultados están llegando. La idea de selección española es básicamente la misma, se mantiene igual", explicó antes de reflexionar también sobre el paso adelante dado tras la cumbre de Oliva (Valencia).

Ahora nos podemos centrar en el fútbol

"Hemos visto mejoras notables. Creo que ya nos podemos centrar en el fútbol, que es lo que queremos. Estamos muy contentas por ello", zanjó al respecto de las demandas correspondidas por la Comisión Gestora liderada por Pedro Rocha tras la destitución de Rubiales.