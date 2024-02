Zidane... ¿a la espera de una buena oferta?: "Me gustaría volver a entrenar"

Han pasado ya casi tres años desde que Zinedine Zidane terminó su segunda etapa en el Real Madrid. Entonces, el galo se alejó de los banquillos y todavía no se le ha visto entrenando a ningún club. Tampoco ha cogido las riendas de la selección francesa, su gran sueño paralizado por la renovación de Deschamps.

El exfutbolista estaría esperando una buena oferta para regresar a la actividad que tantas alegrías le ha dado. De ese deseo de volver a sentirse técnico habló precisamente este lunes en el estreno de un documental de Marcello Lippi, su entrenador en la Juventus.

"¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar", afirmó el exjugador madridista.

Zidane considera que la figura del entrenador es muy importante para la carrera profesional de los futbolistas. Él lo ha vivido en primera persona con técnicos como Lippi o Ancelotti, a los que elogió en ese estreno.

"Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí. Como jugador tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino", aseguró.