El nuevo enganchón de Luis Enrique con la prensa francesa: "¡Estás obsesionado, respira, respira!"

El empate del PSG ante en Rennes en el Parque de los Príncipes (1-1) dejó muchos detalles para analizar, momentos que pusieron el foco especialmente a Luis Enrique. El asturiano fue el gran señalado tras un duelo en el que volvió a tener un enganchón con la prensa, en concreto con el periodista Alexandre Ruiz, con quien ya se ha enzarzado en varias ocasiones.

El incómodo momento entre el entrenador y el periodista llegó en la zona mixta, justo antes de una comparecencia en la sala de prensa que tuvo a Mbappé como gran protagonista. El periodista galo le preguntó sobre sus sensaciones, cuestión que Lucho abordó sin sobresaltos: "Tengo un sentimiento de estar casi hasta contento [a pesar del empate], imagínate, he visto muchas cosas positivas".

Pero la respuesta no dejó satisfecho a Ruiz, que quiso ahondar sobre el desarrollo de un partido igualado por el PSG en el último minuto de partido. "Si ha acabado hasta contento, eso implica que antes hubo cosas negativas, ¿no?", repreguntó el comunicador, desatando un nuevo enganchón con Luis Enrique.

"Estás obsesionado con lo positivo y lo negativo, inténtalo... respira, visualiza un sol, el cielo azul, cierra los ojos... hazlo, hazlo que te vendrá bien. Inhala, exhala, que entre el aire por la nariz", vaciló el asturiano ante un Alexandre Ruiz que no se podía creer la nueva bronca del entrenador del PSG.

"Te digo lo positivo que es que, hoy, que no hemos estado inspirados en ataque, que es algo que pasa en el fútbol, hemos demostrado que somos un equipo con diferentes evoluciones y que no se ha rendido hasta el final. Esto para mí es tan positivo que me hace acabar el partido contento a pesar de que no es el resultado que esperaba", zanjó antes de continuar una entrevista en la que el periodista acabó dándole las gracias por la 'sesión de relajación'.

El segundo enganchón con Alexandre Ruiz

La intranquilidad del entrevistador con la respuesta irónica de Luis Enrique era patente, pero finalmente no llegó al nivel de tensión al que sí llegó el pasado octubre, cuando el español respondió con contundencia a una de sus preguntas en una entrevista a pie de campo.

"Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder. El fútbol tiene cantidad de circunstancias... los jóvenes lo entienden todo, eres tú quien no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas, pero no pasa nada", le espetó con dureza a un Ruiz que trató de justificar sus preguntas en vano ante la reprimenda de Luis Enrique.

Las críticas a Luis Enrique tras el cambio de Mbappé

Tras la tendsa entrevista en la zona mixta, Luis Enrique se sentó en la sala de prensa dispuesto a dar respuesta a las críticas por la sistitución de Mbappén en el minuto 64 cuando el equipo perdía (0-1), situación ante la que respondió de manera muy tajante.

"Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir [la salida de Mbappé]. Nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Cuando yo considere oportuno jugará y cuando no, no jugará", dijo tajante para acabar con cualquier tipo de debate al respecto.