Pedro Sánchez recibirá finalmente a Ilia Topuria en la Moncloa

Pedro Sánchez felicitará este martes en persona a Ilia Topuria, campeón del cinturón mundial de la UFC en la categoría de peso pluma, en una recepción oficial en el Complejo de la Moncloa. Este será el primer contacto entre el luchador y el presidente, al que ya mandó un dardo en la rueda de prensa posterior a la conquista del título por la ausencia de un mensaje de reconocimiento oficial por su triunfo.

El presidente del gobierno recibirá a Topuria en la Moncloa a las 11.15 horas de la mañana en un acto celebrado días después de las declaraciones del luchador dirigidas a Sánchez: "Que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolió en el corazón. Pero no guardo rencor", dijo en una frase que demuestra ahora al aceptar la cita en la Moncloa.

El homenaje del presidente llega, por otro lado, dos días después de su saque de honor en el Estadio Santiago Bernabéu y tan solo un día después del recibimiento brindado por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Precisamente en ese evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también aprovechó para lanzar un recado a Sánchez en un discurso con un mensaje entre líneas para el presidente: "Estamos muy orgullosos de su triunfo, de su ejemplo y del cariño y las palabras que siempre profesa a España, que es su casa, algo que aunque algunos pretenden minusvalorar a mí me parece fundamental. Te recibimos en Madrid como te mereces, por muchos éxitos nuevos hoy y siempre", pronunció.

Esta noche de lunes, Topuria visitará el programa 'el hormiguero' de Pablo Motos, mientras que mañana completará su agenda de compromisos en Alicante con el programa especial de 'El Partidazo de Cope' con Juanma Castaño.