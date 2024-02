Topuria lanza un dardo a Pedro Sánchez: "Me ha dolido no recibir una felicitación del líder de nuestro país"

Ilia Topuria aterrizó este jueves en el aeropuerto de Madrid, donde le esperaba un multitudinario recibimiento a la altura de su gesta en Estados Unidos. Tras exhibir el cinturón, el luchador ofreció una rueda de prensa a los medios españoles en la que no dudó en lanzar un dardo al presidente Pedro Sánchez.

Lo hizo en una de las respuestas a la pregunta relativa al apoyo institucional recibido en España, momento en el que el luchador, campeón mundial de la UFC en la categoría de peso pluma, deslizó un mensaje a Sánchez.

"No haber recibido una felicitación del líder de nuestro país sí que me ha dolido un poco, pero eso no cambia mi amor por España", reconoció ante los medios en referencia a la ausencia del habitual mensaje que comparte el presidente tras las gestas de deportistas españoles.

Lo cierto es que Pedro Sánchez fue el gran ausente en de la ola de felicitaciones que las grandes personalidades del país lanzaron a Topuria. Entre ellos destacaron Rafael Nadal, Sergio Ramos, el Real Madrid, el Valencia, el Levante... e incluso partidos políticos como VOX.

En cualquier caso, más allá de ese dardo al presidente, Topuria quiso reiterar el agradecimiento ya expresado estos días previos a su llegada a España. "Sinceramente, mi objetivo siempre ha sido competir conmigo mismo. Me alegra que cada vez se sume más gente a mi barco y ser la persona que cambie la perspectiva de la gente de que se pueden cumplir los sueños", zanjó al respecto.