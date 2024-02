Tebas da por hecho la llegada Mbappé al Real Madrid: "Hay un 99% de posibilidades"

Javier Tebas ha sido protagonista en las últimas horas después de realizar unas declaraciones acerca del esperado fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El actual presidente de LaLiga aseguró que este posible movimiento "es una gran noticia" para el club madridista y "para el fútbol español".

"Es una gran noticia para el Real Madrid y para el fútbol español. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los tres jugadores más dominantes del planeta, y dos de ellos están jugando en el Madrid", aseguró Tebas al diario francés L'Équipe.

El presidente de LaLiga aseguró que "hay un 99% de posibilidades que Mbappé fiche por el Real Madrid": "No sé si ya está firmado. Es un club en una buena situación económica. El presidente y el director general son muy buenos gestores. No están obligados a vender a nadie para pagar a Mbappé".

Por último, Tebas habló sobre su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y del futuro de la Superliga: "Hace tres años que no me habla, pero me alegra que contraten a Mbappé. El problema es su visión tan personal. Cada día hay más aficionados del equipo a los que no les gusta la línea de la Superliga".