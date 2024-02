Aitana Bonmatí: "Dejé de comer carne por explotación animal"

A tan solo unas horas para que se celebre la primera semifinal de la Nations League de España contra Países Bajos en La Cartuja de Sevilla, Aitana Bonmatí ha hablado de cómo ve a la selección, de las polémicas en torno a la misma, así como de su vida más personal. La futbolista del F.C. Barcelona ha concedido una entrevista al diario AS en la que ha hecho un repaso de lo que ha sucedido en los últimos meses.

La selección podría conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de París, así como ganar la Nations League, aunque no será fácil: "El primer objetivo que tenemos son los Juegos. Veremos si se da, nosotras queremos volver a hacer historia. Vamos a por ello".

Asimismo, en la entrevista, Aitana también ha hablado de cómo ve a la selección, medio año después de haber ganado el Mundial: "Estamos mentalizadas. Estos partidos son los que nos gustan jugar, los que te ponen la piel de gallina. Ya llegando al estadio y cuando sales al campo lo sientes de verdad".

Uno de los asuntos que más ha sorprendido en la lista de convocadas por Montse Tomé es la presencia de Alexia Putellas y Teresa Abelleira, ya que ambas continúan recuperándose de una lesión. Sobre ello, la catalana también se ha pronunciado: "Creo que hay jugadoras que se pueden adaptar a distintas posiciones. Y si algo tenemos bueno es eso, el tema de la adaptación. Confío 100% en el equipo, todas están capacitadas".

Aunque en los últimos meses la selección ha atravesado numerosas polémicas y encontronazos, parece que las aguas ya han vuelto a su cauce y que, además, Alexia mantiene una buena relación con la actual seleccionadora. Al menos, así ha hablado Bonmatí de Montse: "Todo correcto, todo lo que pasó lo hemos hablado entre nosotras. Nada más allá de cosas que pasan en el mundo del fútbol. Es una etapa nueva y los resultados están hablando".

El gran cambio en su alimentación

Una de las cosas con las que ha sorprendido Aitana ha sido a la hora de hablar de su alimentación y es que ha asegurado que ya no come carne: "Cuando empecé en el fútbol no teníamos tantos avances, no todo era tan profesionalizado. Creo que la alimentación es básica, he aprendido mucho. Hace dos años dejé de comer carne por un tema de principios, no por rendimiento, sino por la explotación animal. Tuve que cambiar varias pautas porque dejaba de ingerir un alto grado de proteína".

Asimismo, ha añadido que esto podría influir en su recuperación: "Es verdad que como huevos y pescado. Es una parte del entrenamiento invisible, igual que el tema mental".