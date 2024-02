Dani Alves y su condena a prisión: puede recurrir, tendrá permisos de salida y no podrá viajar a Brasil sin autorización

Tras más de año en prisión, Dani Alves ya ha conocido la sentencia de la Audiencia de Barcelona. El tribunal ha condenado al futbolista a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022.

Asimismo, la Audiencia también ha condenado al brasileño al cumplimiento de una orden de alejamiento de nueve años, así como a cinco años de libertad vigilada. Además, también tendrá que hacer frente a una indemnización de 150.000 euros, la cual ya ha abonado. No obstante, al conocer la resolución, la cual es firme, pero no definitiva, surgen muchas dudas en torno a qué sucederá a partir de ahora, cuáles son los siguientes pasos.

En primer lugar, cabe señalar que las partes pueden recurrir la sentencia a una instancia superior. De momento, sobre la posible interposición del recurso o no, se ha pronunciado la defensa de Alves, Inés Guardiola, aclarando que su intención es recurrir.

Tras la interposición del mismo, las partes pueden recurrir de nuevo, así nos lo ha explicado el letrado: "Pueden recurrir en casación al Tribunal Supremo, mediante unas causas muy tasadas por la ley. Estos plazos se podrían alargar hasta un año, hasta que haya sentencia firme definitiva. El recurso después del Tribunal Supremo puede ser al Tribunal Constitucional, pero ya no sería suspensivo", señala a 20Minutos el abogado penalista Juango Ospina, socio del despacho Ospina Abogados, especializado en la materia.

Asimismo, deberán cumplir una serie de plazos a la hora de interponer dicho recurso, señala Ospina: "Podrán acudir al TSJ de Cataluña en el plazo de diez días, una vez notificada la resolución. Además, pueden solicitar la suspensión para recurrir hasta que le entreguen las grabaciones del juicio oral del plenario. Y después de eso, interponer el recurso de apelación ante el TSJ".

¿Qué beneficios penitenciarios podría tener?

Tras la condena de Dani Alves, también surge la pregunta de si este podría gozar de ciertos beneficios o no, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos tasados por la norma. Sobre esto, el letrado también ha contado a 20Minutos en qué escenarios se podrían dar: "Hasta que la sentencia no sea firme, no puede acudir a los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios se dividen en dos. Primero los permisos de salida y los otros, la clasificación".

"En cuanto a la clasificación, todo interno, salvo causas excepcionales, es clasificado en segundo grado cuando ha pasado un tiempo en la cárcel. Posteriormente, es clasificado en tercer grado y es en este grado cuando se goza de la libertad condicional. Esta libertad son situaciones de semilibertad en las que puede gozar de la pulsera o incluso solamente tener que ir a dormir al centro penitenciario o en su caso, en los últimos días o meses, en la última fase del cumplimiento de la pena de prisión en un Centro de Inserción Social (CIS)", ha desvelado el abogado sobre qué supondría la libertad condicional y cuándo se consigue.

¿Cuándo podría gozar Alves de permisos de salida?

En relación con el supuesto específico del futbolista, el abogado también aclara cuándo podría Alves gozar de un tercer grado: "No hay ningún impedimento para que él pudiera ser clasificado en este grado en su primera clasificación. La clasificación, normalmente, pasan por Junta de Tratamiento cada seis meses y cuando sea la sentencia firme, tardarán dos meses en clasificarlo".

¿Podrá dormir fuera de prisión?

"Lo normal es que los permisos de salida lleguen cuando se ha cumplido una cuarta parte. Cuando se cumple una cuarta parte de la condena. Como Alves ya lleva un año en prisión, una vez la sentencia sea firme, podría gozar de permisos de salida", ha continuado explicando Ospina.

Además, la libertad en cuanto a estos permisos se incrementará a medida que vaya pasando el tiempo: "Después de los permisos de salida, en principio son de un día, luego de dos días y así. Suelen ser que sales a las ocho de la mañana y luego ya le dejarán con pernoctaciones".

¿Podría volver a Brasil?

Por último, Alves, al ser brasileño, podría intentar solicitar viajar a su país natal. Cabe recordar que, uno de los motivos por los cuales el futbolista ingresó en prisión provisional es por la posibilidad de que este se fugase a su país. No obstante, este escenario podría cambiar en el supuesto de que se encuentre en libertad provisional, sobre ello, también el letrado nos lo ha aclarado: "En principio no podría viajar a Brasil, salgo que se lo autoricen".