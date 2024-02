Montse Tomé dará la convocatoria para su gran examen, con el billete para los Juegos Olímpicos en liza

Montse Tomé presentará este jueves 15 de febrero a las 11.30 horas la lista de convocadas a para los dos duelos que se disputarán en La Cartuja de Sevilla los días 23 y 28 de febrero. La seleccionadora se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera, ya que la selección española femenina de fútbol se juega su participación a los Juegos Olímpicos de París en la final de la UEFA Women´s Nations League.

Dos partidos que serán decisivos para las campeonas del mundo. España se medirá a Países Bajos en las semifinales de la Nations League. En el caso de ganar este partido, España se aseguraría el billete de los Juegos de 2024.

Tras el choque, las campeonas del mundo lucharán, o bien por ser las ganadoras de esta competición o por el tercer puesto. La otra semifinal la disputarán Francia y Alemania.

En cuanto a la lista, se espera que Tomé no presente grandes novedades, aunque sí hay dudas con algunas jugadoras. En este sentido, si esto se mantiene, en la portería estarán Cata Coll y Misa, a esperas de que se confirme quién será la tercera. En cuanto a la defensa, podremos ver a Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Battlle o Ivana Andrés.

La ganadora del Balón de Oro y The Best, Aitana Bonmatí, no puede faltar en la convocatoria. Aunque la que sí que está en duda en el centro del campo es la jugadora del Real Madrid, Teresa Abelleira, ya que lleva algunos partidos sin jugar debido a unas molestias musculares. Asimismo, se espera que Jenni Hermoso sí que aparezca en la lista, ya que la misma está haciendo una gran temporada en México con el Tigres.

Athenea del Castillo, Salma Paralluelo, Eva Navarro o Mariona Caldentey se prevé que sean fijas dentro de las convocadas en las posiciones de arriba. En cuanto a Patri Guijarro y Claudia Pina, podrían caerse de la lista, pero no porque Montse quiera. Las jugadoras del F.C. Barcelona, a pesar de estar haciendo una gran temporada, podrían seguir firmes en su decisión de no volver a la selección hasta que no haya más cambios.

De momento, cabe esperar hasta este jueves a las 11:30 para conocer cuál es la lista de Tomé que, sin duda, se enfrenta a una complicada e importante decisión.