Alcaraz y la dura lesión que pone en peligro el duelo ante Rafa Nadal en Las Vegas

Carlos Alcaraz dejó unas escalofriantes imágenes este miércoles en su debut en el torneo de Río de Janeiro, certamen que se vio obligado a abandonar en el arranque del duelo ante Thiago Monteiro por una dura torcedura de tobillo que pone en riesgo su próximo gran compromiso, la exhibición en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) ante nada más y nada menos que Rafael Nadal.

El murciano apenas duró 18 minutos sobre la pista antes de abandonarla con unas muecas de dolor en su rostro que hicieron temblar a muchos de los aficionados que sueñan con ver el duelo ante Nadal en Las Vegas.

Eso sí, Carlitos trató de mandar un mensaje de optimismo a todos ellos en la rueda de prensa posterior en la que también explicó sus sensaciones. "La sensación ha sido mala porque me he caído mal, esa es la impresión. Sentía dolor desde el primer momento y sabía que iba a ser complicado jugar. Le he dicho a mi equipo que lo intentaba dos juegos y que si no me retiraba. Si vas alargando la cuerda al final se rompe", narró.

"Tanto mi fisio como el del ATP me han dicho que creen que no es algo serio. El tobillo tiene que enfriarse. Vamos a ver mis siguientes movimientos y lo que sale en las imágenes. A partir de ahí tomaremos un rumbo u otro", añadió tras someterse a una ecografía de urgencia tras el duelo.

Los resultados apenas tardaron horas en salir a la luz, en concreto los desveló el propio Alcaraz con un mensaje algo contradictorio para sus aficionados. "Me acaban de hacer una resonancia magnética en el tobillo tras la lesión. Tras la reunión con mi médico, Junjo López, y mis fisioterapeutas Juanjo Moreno y Sergio Hernández, el diagnóstico es un esguince lateral de grado II que me mantendrá de baja unos días. ¡Nos vemos en Las Vegas y en Indian Wells!".

Por un lado, parece que el diagnóstico es lo suficientemente grave como para que el tenista llegue algo justo al encuentro en Las Vegas de dentro de diez días (3 de marzo), pero sus palabras apuntan directamente a que sí estará en el evento organizado por Netflix.

Está por ver si el murciano llega listo a esa cita, pues tan solo es tres días antes del arranque del Masters 1.000 de Indian Wells (6 de marzo-17 de marzo) y podría optar por la opción más conservadora antes de emprender la reconquista del título en el desierto de California.

Por otro lado, los focos apuntan también a Nadal, pues tras cursar baja en Doha su participación en Las Vegas también genera cierta incertidumbre. Su misión, como ya comunicó, es llegar al 100% a la disputa del Sunshine Double los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami.