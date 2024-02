Loida Zabala, una ilusión salvada por el deporte: "El objetivo de los Juegos me ha hecho olvidarme del cáncer"

Noviembre de 2023. En plena preparación para los Juegos Paralímpicos, la haltera Loida Zabala recibe una terrible noticia: tiene cáncer de pulmón con varios tumores diseminados por la cabeza. Comienza una nueva lucha, otra más. Lejos de tirar la toalla, la deportista se ha aferrado a su positiva forma de ver la vida para poco a poco avanzar en esta etapa.

Poco después de conocer que han desaparecido sus tumores cerebrales y tras proclamarse campeona de España por 19ª vez, la halterófila atiende a 20minutos, donde colabora informando desde dentro de cómo va su recuperación y su camino hacia París.

¿Cómo encajó el diagnóstico de cáncer?Cuando me enteré me quedé en shock, no me esperaba que en mi vida me fueran a dar una noticia así. Siempre piensas que no te va a tocar a ti. Al día siguiente ya empecé a asimilarlo. Me entró mucha motivación en el sentido de decir 'vale, esto se puede tratar, vamos a esperar a las pruebas y a ver qué tratamiento debo seguir para vencer a este cáncer'.



Me dijeron que era una noeplasia maligna y se había diseminado al cerebro, hígado y riñón. Para ello había un tratamiento en pastillas y fue una tranquilidad enorme porque hay otros procesos más invasivos como la quimioterapia. Fue un alivio, solo me quedaba reducir al máximo los tumores cerebrales para poder entrenar.

¿Qué supone una noticia así para una deportista?Que a un deportista de élite le digan que no puede entrenar... es complicado. Pero no sé por qué tenía la intuición de que pronto podría volver a entrenar. Me puse con la medicación. Los corticoides me trajeron muchos problemas de salud, incluso subí diez kilos de peso corporal, pero en la siguiente prueba ya me dijeron que no tenía tumores cerebrales.

Cada vez que consigo hacer algo lo celebro y comparto porque es especial

Y todo muy rápido, ¿no?Sí, en un mes de tratamiento ya no tenía tumores cerebrales. Fue algo increíble. Estaba con mi madre en el hospital cuando me lo dijeron y lloramos las dos. De repente no tengo los nueve tumores que tenía hace un mes. Era muy impactante, no me lo creí hasta días después porque era imposible y ya cuando me dijeron que podía volver a entrenar en enero...

¿Cómo fue ese primer entrenamiento de vuelta?Increíble. Me pesaba hasta la barra. Intenté hasta 50 kilos y no podía ni hacer cuatro repeticiones. Para mí eso era demasiado fácil antes. Ahora ya puedo levantar 70 kilos (tiene de marca para los Juegos Olímpicos de París 98 kilos, pero ha llegado a coger 101).



Nunca pensé que iba a estar tan feliz de levantar 70 kilos, pero ha sido el avanzar poco a poco, el ver que yo sí puedo. Además, volver ha sido recuperar mi independencia. Había ciertas transferencias como pasarme al coche o la silla que no podía hacer y era muy frustrante porque antes nunca había necesitado ayuda. Ahora cada vez que consigo hacerlo lo celebro y lo comparto con la gente que me sigue porque para mí es especial y es importante que se valoren los pequeños logros.

¿Qué ha aprendido hasta ahora del cáncer?Cuando te dicen que tienes cáncer aprendes lo importante que es el tiempo. No sabes si te vas a quedar sin tiempo. Cada momento que vives tiene que ser superespecial. Te das cuenta de que tienes que seguir valorando todo aquello que quizá no valorabas lo suficiente. Aprendes también a conocerte a ti mismo en circunstancias muy extremas. Yo nunca pensé que iba a ser fuerte en una noticia como esta.

¿Qué ha significado el deporte en esta etapa?El deporte me ha enseñado mucho a lo largo de toda mi vida. El deporte me ha sacado de situaciones donde toqué fondo, por ejemplo con el maltrato de mi expareja. Y ahora me está ayudando también con el cáncer. Para mí tener el objetivo de los Juegos Paralímpicos me ha hecho quitar el foco en el cáncer. Muchas veces nos centramos en el problema y no en las metas que queremos conseguir. Y poniendo el foco en las metas y en lo positivo hace que tu día a día sea increíble.

La haltera Loida Zabala en su visita a 20minutos José González

¿Le ha ayudado la experiencia de otros deportistas en la misma situación?Sí, Gema Hassen-Bey, que era deportista paralímpica de esgrima, tuvo cáncer de mama y yo no lo sabía. Ella me lo dijo y me transmitió toda su energía y vitalidad. Eso me ayudó también a decir 'ella lo ha superado, yo también puedo ser una más que lo supere'.

¿Ha tenido apoyo de instituciones y asociaciones?Me han hablado de muchas asociaciones, pero no pienso que lo haya necesitado. Al final además del equipo de oncólogos del Hospital Ramón y Cajal, la familia y los amigos se ha volcado en mí gente que ni me esperaba. Era como 'llevamos muchísimos años sin hablar y me estás mostrando tu apoyo', es increíble. Es empezar otra etapa de tu vida y agradezco un montón a toda la gente que me ha estado apoyando.

¿Ha tenido que hacer cambios en los entrenamientos por el cáncer?El cáncer no me impide para nada entrenar a máximo nivel, pero en el gimnasio tengo que empezar muy poco a poco para no lesionarme. He tenido que ir añadiendo ejercicios poco a poco.

Una vez dije que mi sueño era tomarme un café en París y quiero conseguirlo

¿Cuál es el objetivo ahora?Mi mayor meta es ir a los Juegos Paralímpicos, que para eso había conseguido mi clasificación -dice ilusionada- y esa marca tan importante, pero ahora mi prioridad es seguir bajando de peso. Ahora peso 57 kg, estoy con un nutricionista y cada día me esfuerzo al máximo. He tenido tal retención de líquidos que esta subida de peso hace que esté fuera de categoría. Sigo el plan de alimentación y sé que lo voy a bajar para ir a los Juegos. Ahora toca ir a dos copas del mundo, en Egipto (del 21 al 24 de marzo) y en Manchester (del 19 al 26 de junio) y... a ver lo que sale.

¿Y qué espera si llega a ellos?Antes de tener la enfermedad me hubiera gustado luchar por medalla, pero ahora ya lo importante es ir. El cáncer me ha limitado en todos los sentidos, pero yo me he demostrado que no tiene porqué. Una vez dije que mi sueño era tomarme un café en París y quiero conseguirlo. Para mí el ir a los Juegos es algo increíble y una experiencia única.

Loida Zabala Haltera paralímpica. 36 años. Losar de la Vera (Cáceres) Con 11 años sufrió una mielitis que le dejó en silla de ruedas para toda la vida. Para ella fue la oportunidad perfecta de disfrutar de las pequeñas cosas, después de estar varios meses en una cama de hospital. Se aficionó a la halterofilia, modalidad con la que ha competido ya en tres Juegos Paralímpicos. Antes de uno de ellos, el destino le tenía preparado otro bache: la violencia de género. De ella salió, en parte, gracias al deporte, al que ahora se ha agarrado para olvidarse de un cáncer de pulmón.

¿Cómo lo celebraría? ¿Tiene algo pensado?Ya solo el hecho de tomarme un café allí es algo increíble, no necesito una celebración supergrande. No sé si habrá celebración, pero lo que sí sé es cómo celebraré cuando me digan que ya no tengo cáncer. Tengo pensado encargar una tarta que ponga algo relacionado con ello e irme a Extremadura a celebrarlo con mi familia.

¿No hay posibilidad de ganar?Casi nula, pero me quedan muchos meses de entrenamiento. Medalla es muy complicado, antes sí tenía opciones de luchar por ello.