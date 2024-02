Estoy muy emocionada después de conseguir el oro el fin de semana, ha sido el oro nacional que más me ha tocado la fibra. Cuando me informaron en octubre que, debido a los tumores cerebrales, no iba a poder entrenar, nunca me imaginé que en enero ya no los tendría, que volvería a entrenar y que en febrero volvería a subir a un podio. A veces no somos conscientes de la fuerza interior que tenemos para adaptarnos a las circunstancias y cuando conseguimos algo increíble nos cuesta creer que no estamos dentro de un sueño.

Mi estado actual de salud es bueno, aunque la semana pasada empecé a orinar mucha sangre y me asusté. Cuando tienes un cáncer de pulmón maligno, lo primero que piensas en estos casos es que ha vuelto a generar generar una metástasis en otro órgano, pero afortunadamente sólo fue una infección y pude superarlo con unos antibióticos de dos días. El 4 de marzo tengo el siguiente TAC para comprobar cómo voy evolucionando con la medicación; esperemos que siga reduciéndose, confío plenamente en el tratamiento que estoy siguiendo.

Pase lo que pase en el TAC, en marzo iré a la Copa del Mundo de Parapowerlifting, que se celebrará en Egipto. No hay nada que pueda pararme y continúo con mi preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024.