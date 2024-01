Loida Zabala sigue superando etapas contra el cáncer: "¡Otra batalla más superada! Seguimos luchando"

Una de las consecuencias que tuve por tomar corticoides para prevenir el sangrado de tumores cerebrales fue que me provocó una trombosis.

Como prevención me insertaron un filtro en la vena cava. Me han realizado una prueba para ver si sigo teniéndola y me han confirmado que ha desaparecido, por lo que han procedido a quitarme el filtro a través del cuello, concretamente por la yugular.

Ha sido una operación complicada, puesto que una de las puntas del filtro se había adherido a la pared y no salía. Después de dos horas de intervención... ¡Ya no tengo filtro. Otra batalla más ganada.

Como sabéis, estoy preparando los Juegos Paralímpicos de París 2024. Hace dos semanas ya pude retomar los entrenamientos de press de banca y no tenía fuerza suficiente para hacer cuatro repeticiones con 50 kilos. A días de hoy puedo hacer 4 repeticiones con 55 kilos, e incluso he realizado una repetición con 60. Los músculos están despertando y cada día me encuentro más fuerte.

Mis próximas competiciones serán en febrero, la III Jornada de Liga Nacional y, en abril, la Copa del Mundo de Egipto.

¡Vamos con todo!

Gracias por acompañarme en este camino hacia los siguientes objetivos.