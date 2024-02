Dani Alves, a la espera de la sentencia: en muy baja forma, aislado y le dedica una carta de amor a Joana Sanz

El juicio de Dani Alves por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona quedó visto para sentencia el pasado 7 de febrero. Fueron tres intensas sesiones en las que declaró la víctima, así como numerosos testigos y, por último, el acusado. Durante la vista se pudo ver al futbolista cabizbajo, muy serio y más delgado, ya que el brasileño no lo está pasando bien en la cárcel.

El futbolista se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Brians 2, donde ingresó hace más de un año cuando fue acusado. En un primer momento, compartió celda con otro preso, pero esa situación esto duró poco tiempo. Actualmente, el que fuera jugador del FC Barcelona, se encuentra en una cárcel individual.

Esta celda no cuenta con ningún privilegio, sino que él mismo tiene que atender a sus tareas de limpieza y mantenimiento, tal y como asegura el periódico La Vanguardia. Los presos encargados de este tipo de tareas están en celdas individuales para no molestar a sus compañeros al tener que levantarse más temprano. El resto del tiempo el deportista lo está invirtiendo en hacer ejercicio.

El futbolista, al que se le pudo ver visiblemente más delgado en el juicio, está buscando fuerzas tanto en el deporte como en Joana Sanz. A pesar de todo lo sucedido, la modelo ha continuado del lado del futbolista y es por ello por lo que Alves le ha querido dedicar una carta de amor.

"No me equivoqué de mujer"

Fue la propia Joana la que compartió en sus redes sociales el escrito aunque, acto seguido, la borró asegurando que se había tratado de un error: "Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mis mejores amigos. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación, ¿tenéis activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo?"

Varios medios hicieron captura de la carta y, el programa Vamos a ver, emitió el documento íntegro: "Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es; es que eres lo que soñé. Lo que soñaba y lo que sigo soñando. Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que tú no estés".

Asimismo, el futbolista continúa declarando por completo su amor por Joana. "Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora. Nostalgia será para los que no tiene motivos para soñar. Te amo y te siento todos los días, en un lugar en que solo tú tienes acceso. Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Siento saudades sua. Love you", finalizó la carta escrita por Alves a su pareja.