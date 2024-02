Llega la gran semana de la Transgrancanaria: la elite del trail running se cita en la isla

The North Face Transgrancanaria entra en escena esta semana con su edición número 25. Una de las principales novedades este año, aparte de la vuelta del patrocinio principal de The North Face, es que la carrera repartirá 36.000 euros en premios, la mayor cuantía en sus más de 20 años de existencia, para las y los tres primeros clasificados en las pruebas Classic, Advanced, Marathon y Starter.

Classic 126 kilómetros

Es la prueba reina de la carrera y este año será la tercera parada del circuito internacional World Trail Majors tras Hong Kong 100 y Black Canyon Ultras. Unos 850 corredores se enfrentarán al desafío de 126 kilómetros con salida la noche del viernes 23 a las 23.59 en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, y llegada en el Parque Sur de Maspalomas.

La estadounidense Courtney Dauwalter, mejor corredora en la historia de este deporte, es la principal favorita para sumar su segundo triunfo consecutivo después de un año 2023 en el que, además de ganar la prueba grancanaria, se hizo con la triple corona de las 100 millas al vencer las míticas Western States Endurance, Hardrock 100 Endurance y UTMB. A ella se unen dos españolas, Azara García de los Salmones y Claudia Tremps. La primera puede convertirse en la primera mujer en alzarse con tres triunfos en la Classic tras sus triunfos de 2017 y 2021, mientras que Tremps ha sido podio en tres ocasiones (un subcampeonato en 2021 y dos terceros puestos en 2022 y 2023).

En la categoría masculina se espera una de las mejores ediciones de la historia con corredores que suman triunfos en varias de las carreras más importantes del panorama internacional. Por ránking ITRA el primer corredor es el chino de The North Face Shen Jiasheng, que el año pasado debutó en la carrera, pero no pudo llegar a la línea de meta. El italiano Andreas Reiterer conocerá por primera vez la dureza de la prueba reina grancanaria. Reiterer es el actual subcampeón del mundo de Trail y viene de un 2023 en el que ha sido tercero en Transvulcania y el Eiger Ultra-Trail y ser sexto en el Gran Trail de Templiers. También se estrena en Gran Canaria la estrella estadounidense Zach Miller, el corredor del equipo The North Face es uno de los mejores atletas del momento.

Tras ellos, según el ranking ITRA, viene un trío ibérico con grandes opciones de alzarse con la victoria. Así, el vigente campeón Andreu Simon defenderá su corona y este año ya sabe lo que es ganar en Gran Canaria después de haber vencido el pasado mes de enero en la Pilancones Tunte Trail. También estará el portugués Miguel Arsénio, subcampeón el pasado febrero en su debut en la isla y triunfador en Ultra Pirineu, la Epic Trail Costa Daurada y la MaXi Race de Francia, y el salmantino Miguel Heras, campeón de la prueba grancanaria en 2010 y de Ultra Pirineu, Templiers, Transvulcania o el Everest Trail Race de Nepal, entre otros.

Aparte, tomarán la salida el estadounidense Seth Ruhling, el español José Ángel Canales, el chino Huohua Zhang, el rumano Ionel Cristian Manole, el británico Tom Joly o el francés Beñat Marmissolle. No estarán presentes dos atletas que estaban inscritos pero que en el último momento han sido baja por diversos motivos. Por un lado, la gran estrella mundial, el estadounidense Jim Walmsley, que se perderá la prueba por lesión, y por otro lado el rey de Transgrancanaria, el pentacampeón Pau Capell, que debido a su reciente paternidad finalmente no estará en la isla.

Advanced 83,8 kilómetros

La prueba Advanced es la segunda de mayor distancia y partirá el 24 de febrero a las 08.00 horas desde el Puerto de Las Nieves en Agaete, con meta unos 84 kilómetros después en el Parque Sur de Maspalomas tras acumular en las piernas los 750 participantes 4.800 metros de desnivel positivo y otros 4.800 de desnivel negativo.

Las principales favoritas a la victoria son la eslovaca Martina Klancnik, —que fue sexta en la Classic del año pasado y subcampeona de la Advanced en 2021, además de lograr seis triunfos en las 13 carreras disputadas en 2023—, la suiza Kathrin Goetz —cuarta en la Advanced del 2023 y cuarta en la Classic de 2022, así como tercera en MIUT - Madeira Island Ultra Trail, la estadounidense Tara Fraga, que hará su debut en una prueba española después de haber sido Top10 el año pasado en la CCC o sexta en los 100 kilómetros de Black Canyon Ultras de 2020.

En categoría masculina, el polaco Andrzej Witek (905 puntos ITRA), debuta en la prueba grancanaria y viene de un 2023 en el que ha sumado cuatro triunfos en las siete carreras que ha disputado. El italiano Davide Cheraz es uno de los candidatos al triunfo y este año lo ha iniciado ganando en la prueba de 52 kilómetros de Valmaremola Trail. Para el español Borja Fernández esta será su primera Advanced.

Marathon 46,5 kilómetros

Es la prueba con más participantes y este año suma unos 1.200 corredores y corredoras. Su salida tendrá lugar el viernes 23 de febrero a partir de las 9.30 horas en el casco de Tejeda para, 46,5 kilómetros después, llegar al Parque Sur de Maspalomas.

La estadounidense Jennifer Lichter, del equipo The North Face, posee el mejor índice ITRA de las participantes gracias a que en 2023 se quedó a las puertas del podio —fue cuarta— en la prueba de 44 kilómetros del Campeonato del Mundo celebrado en Innsbruck. No lo tendrá fácil porque estarán expertas en el terreno grancanario como las españolas Gemma Arenas, que ha corrido seis veces en The North Face Transgrancanaria y fue tercera en las Marathon de 2020 y 2023, y Maite Maiora, cuarta en la Marathondel año pasado.

En chicos defiende título el keniano Robert Pkemoi. Miembro destacado del programa español Skyrunners Kenia, este año será el rival a batir después de registrar en 2023 una marca de 3 horas, 25 minutos y 30 segundos, casi ocho minutos menos que el segundo clasificado.

Starter 21,4 kilómetros

El jueves 22 de febrero, a partir de las 10.30 horas, unos 800 participantes tomarán la salida de la única carrera que parte del sur hacia el norte. La Starter tiene su salida en el pintoresco pueblo de Tunte y encara la exigente subida del camino de La Plata. Después, el recorrido comenzará un descenso hasta Tejeda, previo paso por La Culata, para, tras completar 21,4 kilómetros, cruzar la meta en el casco de uno de los pueblos más bonitos de España.

La estadounidense Brittany Charbonneau, que cuenta con numerosos triunfos en su país, y la británica Eleanor Davis, que fue quinta en la Marathon de 2022, son las dos principales favoritas según la clasificación ITRA.

En chicos, son dos los españoles con mejor índice ITRA entre los inscritos: Antonio Martínez, subcampeón en la Marathon de 2019, tercero en la de 2022, tercero en la OCC de 2023, o campeón de los 42 kilómetros de la Patagonia Run de Argentina, y Yoel de Paz, subcampeón del Kilómetro Vertical El Gigante del año pasado.

Si bien The North Face Transgrancanaria es en la actualidad una de las principales carreras del calendario internacional de pruebas de montaña, unos 1.500 participantes son del archipiélago canario, lo que demuestra la buena salud de la que goza el mundo del trail-running en las islas.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que se celebrará entre el 21 y el 25 de febrero de este año. Cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; Maspalomas Costa Canaria; el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Fred. Olsen Express, 226ERS, Sonocom Audiovisuales, Lopesan Hotel Group, Expomeloneras y Aguas de Teror.