McGregor responde al desafío de Ilia Topuria: "Tengo unas pelotas enormes"

La victoria de Ilia Topuria sobre Alexander Volkanovski para hacerse con el título de peso pluma de la UFC ha sido el mayor hito español en la historia de las artes marciales mixtas, aunque el reinado de Topuria aún puede traer muchos momentos memorables.

Uno de ellos es un hipotético combate contra Conor McGregor, a quien Ilia Topuria retó tras noquear a Volkanovski: “McGregor, si tienes pelotas, te espero en España”. En este respecto, el hispanogeorgiano expresó en rueda de prensa su deseo de luchar en el Santiago Bernabéu por encima de cualquier otro recinto: "Pudiendo pelear en el Bernabéu, ya no hay otra, siempre Bernabéu".

El peleador irlandés ha respondido al reto de Topuria a través de Instagram: "Tengo unas pelotas enormes, tengo 4 hijos". A pesar de no responder de forma directa, todo parece indicar que McGregor estaría dispuesto a luchar contra el actual campeón de peso pluma en España.

Comentario de Conor McGregor Captura

Dana White, presidente de la UFC, no cree que el irlandés baje de peso para enfrentarse al hispanogeorgiano: "Va a pelear [Topuria] con los mejores del mundo. Es uno de esos luchadores que pueden ser grandes. Ha arrasado su división. Ahora tengo que pensar bien qué pasa con él, pero no creo que volvamos a ver a Conor en 145 [libras]. No va a pasar, aunque si pasara por mi sería estupendo".