El desafío de Topuria a McGregor: "Va a pelear con los mejores del mundo"

Nada más terminar la pelea y ver su mano alzada, Ilia Topuria fue entrevistado por Joe Rogan y, preguntado por su futuro, el nombre que salió fue el de Conor McGregor. El nuevo campeón del peso pluma, por tanto, quiere pelear con la gran estrella irlandesa.

No obstante, a pesar de los deseos de Topuria, parece que lo va a tener difícil. El propio Dana White, presidente de UFC, dejó claro en rueda de prensa que no ve a Conor bajando otra vez a las 145 libras. Eso sí, el directivo aseguró que le esperan grandes cosas. "Va a pelear con los mejores del mundo. Es uno de esos luchadores que pueden ser grandes. Ha arrasado su división. Ahora tengo que pensar bien qué pasa con él, pero no creo que volvamos a ver a Conor en 145. No va a pasar, aunque si pasara por mi sería estupendo", señaló White.

El dinero, un problema

Por otro lado, Dana White puntualizó que una de las cosas que hacen muy difícil el regreso de McGregor es el dinero. El irlandés tiene tanto que no necesita ganar más peleando. Para explicarlo, Dana White le ha preguntado al periodista que le ha hecho la pregunta si él trabajaría con varios cientos de millones en la cuenta bancaria. El periodistas ha respondido que no.

Por último, Dana White ha querido ser cauto a la hora comparar a Topuria con Conor. De este modo, cuando otro periodista ha afirmado que el de Alicante le recordaba al irlandés, White se ha apresurado a decir que eso era una opinión del periodista, no suya.