Dana White sobre Topuria: "Es un semental"

Hasta ahora Ilia Topuria se había enfrentado a muy buenos oponentes pero no había peleado con la élite de UFC. El verdadero nivel de Topuria, por tanto, era una incógnita. Sin embargo, con su inapelable victoria contra Alex Volkanovski el alicantino ha dado un puñetazo encima de la mesa. Tanto es así que Dan White, presidente de UFC, ha reconocido el valor del nuevo campeón.

En rueda de prensa, de hecho, White ha tenido palabras bastante halagadoras para el hispano-georgiano, ensalzando su desempeño. "He visto muy bien a Topuria. Volkanovski es de los mejores peleadores que he visto, pero he visto a Topuria endiabladamente bien. Si continúa como hasta ahora va a ser un grande en esta división", ha afirmado.

Por otro lado, Dana White ha reconocido también que la confianza de Topuria estaba justificada. "Él cree en sí mismo, no hay duda. Puedes llamarlo bravucón, pero sus palabras se han hecho realidad. Y lo ha hecho de forma espectacular frente a alguien que ha sido el mejor de la división, junto a Max Holloway por su puesto", señaló el directivo.

En cuanto a la valoración técnica del combate el presidente de UFC también admitió el nivel de Topuria. "Topuria es un semental. En cuanto se calentó la pelea, se terminó. Este chaval es especial. Además es un tipo que nos abre un nuevo mercado y eso es divertido", ha dicho Dana White.