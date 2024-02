Topuria no se achica ante las provocaciones de Volkanovski: "Haré historia, va a ser abismal"

Horas. Es lo que queda para que Ilia Topuria cumpla su sueño y ya el de muchos españoles. Tiene ante él la oportunidad de ser el primer español campeón de la UFC, pero antes tendrá que luchar ante Alexander Volkanovski, quien tiene actualmente el cinturón mundial de peso pluma, en la madrugada de este domingo.

El Matador tiene claro que va a salir campeón. No se ha amedrentado ante las provocaciones de su rival y promete la gloria. "Va a ser abismal. Haré historia para España, Georgia y para mí personalmente. Si trabajas duro y tienes fe, todo es posible. Cuánta historia tiene la raza humana y nadie lo había hecho antes. Va a ser grandioso", afirmó tras el pesaje.

En UFC298, Topuria (14-0) busca dejar una actuación que catapulte su carrera en una franquicia que ya ha depositado altas expectativas en su figura, y para ello deberá superar a un Volkanovski con el que ya coincidió este viernes por la mañana en el acto oficial de pesaje, en el que ambos registraron 144,5 libras.

Sobre su esperado combate, Topuria también recalcó lo que ha venido afirmando desde hace semanas: para su hipotética victoria le bastaría tan solo un asalto de los cinco para provocar la rendición del peleador apodado como 'The Great'.

"Ese es mi destino. Soñé que el día que llegara esta pelea, se desarrollaría de forma espectacular. No me he preparado para una pelea de cinco asaltos de cinco minutos, sino de cinco días", añadió el peleador hispanogeorgiano que ya ha dejado triunfos memorables contra Josh Emmett, Bryce Mitchell y Ryan Hall.

'The Great' y el 'Matador' combaten este sábado 17 de febrero desde las nueve de la noche local (05.00 GMT del domingo) en el Honda Center, un pabellón con más de 18.000 asientos de aforo que acoge los partidos en casa del equipo de hockey Anaheim Ducks (California, EE.UU.).

Además, Topuria se mostró relajado e hizo hincapié en la buena relación que mantiene con el australiano, del que incluso deslizó la posibilidad de entrenar juntos en un futuro o "cocinar algo rico y tomar algo" una vez que sus carreras hayan finalizado.

"Es difícil pelear con alguien como Volkanovski, que es tan buena gente (...) Yo le respeto como persona, como profesional, pero estoy peleando por mis sueños y él está en mi camino (...) Al final, somos seres humanos luchando por dar mejor vida a nuestras familias", dijo el hispanogeorgiano.

Topuria concluyó "feliz de poder disfrutar" de la que será la pelea principal del evento de este sábado y "sin ninguna presión, sino agradecimiento" porque "le había pedido a Dios" estar ahí.

En defensa del título de peso pluma de UFC estará Volkanovski (26-3), que hasta el momento se mantiene invicto en las 145 libras y ha dejado victorias rotundas contra nombres tan destacados como el de como Yair Rodríguez, Max Holloway y Brian Ortega.

Eso sí, el australiano ha perdido dos de sus tres última peleas, las dos contra Islam Makhachev (25-1), la más reciente en octubre del año pasado. Aún así, figura como número tres del mundo libra por libra.