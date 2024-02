Whittaker promete aplastar a Costa en UFC 298: "Habrá violencia"

Topuria y Volkanovsi están acaparando el foco mediático pero, dentro de UFC 298, hay otras peleas de altísimo nivel. Una de ellas es la que enfrentará a Robert Whittaker con Paulo Costa en el peso medio. Se trata de dos strikers espectaculares que no están tan lejos de tener opciones al cinturón, sobre todo Whittaker, que ha prometido dar al público lo que quiere: violencia.

En una entrevista concedida estos días, de hecho, el australiano ha dicho que va a destrozar a Costa. "Amigo, voy a entrar y usaré violencia contra él, el objetivo es lastimarlo, romperlo, y ese es el concepto con el que he trabajado durante todo el campamento. Ese es el objetivo que tengo en mente cuando entre allí", ha dicho Whittaker.

Por otro lado, después de su derrota frente a Du Plessis Whittaker ha señalado que llega confiado. "Cero, cero dudas. Yo quería pelear, quería pelear incluso antes, mi intención era hacerlo en enero o finales de diciembre. Al final me dieron a Costa y lo cogí. Estoy emocionado por esta pelea, tenemos la intención de cruzarnos desde hace un tiempo. Es un tipo de gran calibre, a mí me gustan las peleas de gran calibre", ha zanjado el ex campeón del peso medio.

Whittaker ha sido un peleador muy dominante dentro de su categoría pero, después de perder con Adesanya no ha encontrado su regularidad. Brilló con Cannonier pero se estampó en el muro de Du Plessis. En aquella pelea, muchos pensamos que el australiano era superior, pero salió malamente noqueado. Si gana a Costa y consigue después una buena pelea quizás pueda volver a optar al cinturón.