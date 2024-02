Cuáles son las mejores armas de Topuria para vencer a Volkanovski

Para poder hacerse con el cinturón del peso pluma, Ilia Topuria tendrá que enfrentarse a uno de los luchadores más dominantes de los últimos tiempos, Alexander Volkanovski. Hasta ahora, el australiano solo ha perdido en UFC contra Makhachev en una pelea que no había preparado demasiado así que nos preguntamos cuáles pueden ser las armas que puedan llevar a Topuria a la victoria en UFC 298.

El poder de KO

La primera es su poder nocaut. Topuria tiene dinamita en su mano derecha y Volkanovski viene de un KO. Esto quiere decir que la resistencia del campeón a los golpes podría estar algo comprometida, porque no han pasado ni seis meses desde que Makhachev lo noqueara. Ahora bien, toda arma supone un riesgo y si Topuria se obsesiona con esa gran mano puede recibir una de contra o cansarse antes de tiempo (son 5 asaltos).

Los derribos y el suelo

La segunda es la habilidad de Topuria en el derribo y en suelo. El hispano-georgiano tiene muy buen grappling y tiene una probada capacidad de sumisión. Aquí el problema será que, por un lado, Volkanovski no tapea y, por otro, que también tiene un gran nivel de grappling. Es más, Volkanovski se ha probado con Makhachev, probablemente el mejor grappler de UFC, con bastante éxito.

La confianza y el tesón

El tercer arma de Topuria es la confianza y el tesón. Jai Herbert estuvo muy cerca de noquearlo pero Topuria consiguió sobrevivir y encontrar luego su momento. Con Volk puede que haya momentos difíciles en los que toque eso, sobrevivir para ajustar y recuperar.

El hambre

Por último, el aspirante de Alicante tiene el hambre de quien no ha ganado nada y eso puede ser un plus. Volkanovski lleva años en la cima y mantenerse no es fácil, pero Topuria llega con la ilusión de quien tiene todo por ganar.