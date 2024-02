Dana White, presidente de UFC: "Por más semental que sea, Topuria todavía tiene mucho que demostrar"

La confianza de Ilia Topuria es tan sólida que genera polémica allá donde va. Tanto es así, que este aspecto del luchador español se está convirtiendo en un objeto de debate en el que opinan medios, aficionados, otros luchadores e incluso el propio Dana White que, preguntado por un periodista, ha tenido palabras para el de Alicante.

En este sentido, el presidente de UFC parece posicionarse del lado de Volkanovski al convenir con él en que Topuria todavía no se ha enfrentado a los mejores. "Cuando miras los nombres, cuando empiezas examinar a quién venció, qué estaba en juego, cuándo los venció, todo ese tipo de cosas, eso es lo que Topuria aún no tiene. Puedes tener todas las estadísticas que quieras, pero Topuria no tiene tanta experiencia en grandes peleas. Volkanovski es el primer nombre importante y su primera gran pelea”, ha señalado Dan White.

El presidente de UFC, por tanto, cree que todavía no sabemos el nivel de Topuria, aunque él afirme lo contrario. "Por más semental que sea, Topuria todavía tiene mucho que demostrar” ha añadido el directivo que, en cualquier caso, ha querido ser cauto y empático con la mentalidad de Topuria. “Mira, cuando estás invicto, nunca has probado la derrota, con lo que es normal que piense así. De hecho, así es como debe pensar. De todas formas, veremos cómo se desarrolla el combate el sábado por la noche”, ha aclarado el presidente de UFC.

Ilia Topuria y Alexander Volkanovski se medirán el próximo sábado 17 de febrero en Anaheim, California. Será por el campeonato de peso pluma de UFC. Es la primera vez que un español aspira a un título de la liga más prestigiosa de MMA.