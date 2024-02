Ferrari explica el fichaje de Hamilton y la salida de Sainz: "¿Injusto? Tenemos que centrarnos en el futuro"

Conforme pasan los días, el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari en 2025 empieza a ser digerido por aficionados y profesionales de la Fórmula 1, aunque todavía con incredulidad. Un triángulo amoroso entre el piloto inglés, su futuro compañero de escudería Charles Leclerc, y el daño colateral de Carlos Sainz, que ha pasado de tener la renovación casi asegurada a tener que buscarse asiento para el próximo año.

No le faltarán novias, desde luego, aunque el piloto madrileño ya ha manifestado su sorpresa y enfado por el fichaje y su desconocimiento total sobre el mismo hasta que se produjo. Algo perfectamente comprensible, ya que el jefe de equipo tiffosi, Fréderic Vasseur, aseguró hace apenas un mes que su objetivo e intención era renovar a sus dos pilotos antes de comenzar la temporada 2024.

No decía la verdad, no cumplió con su palabra, o quizá la alternativa de Hamilton surgió de forma repentina, pero no parece así ya que el propio Leclerc ha confirmado que conocía la operación mucho antes de firmar su renovación. Sea como sea, lo que ha dejado claro Ferrari con este movimiento es algo que nunca pasó de ser un rumor, una sensación tras bambalinas: no confían en Carlos Sainz, y nunca ha importado que iguale o mejore las prestaciones y el rendimiento de Leclerc.

Aun así, Sainz continuará un año entero en Ferrari, por lo que deberán facilitarle las cosas si quieren que exista plena colaboración por su parte tras un movimiento que ha traicionado el compromiso del madrileño con la Scuderia. Sin embargo, lejos de evitar incendios o guerras civiles, las última palabras de Vasseur respecto al fichaje de Hamilton han echado más leña al fuego y esconden de forma velada una crítica al propio Carlos Sainz; la confirmación de que hiciese lo que hiciese ya no tenía sitio en Maranello.

"¿Injusto? No sé si es la palabra adecuada porque para el equipo la opción de Lewis es algo que siempre tienes que considerar en cualquier caso. Es el piloto más prometedor de la parrilla, el piloto con más experiencia y es muy positivo para nosotros. No tiene nada que ver con Carlos. Carlos hizo un gran trabajo el año pasado y estoy seguro que lo hará también este año. Es un piloto muy profesional y tenemos una buena relación personal, pero es como es, tenemos que estar centrados en el futuro", ha asegurado Vasseur.

El francés no considera que Ferrari esté cometiendo una injusticia con Carlos Sainz, pero emplea palabras como 'prometedor' o 'futuro' para hablar de un heptacampeón que cumplirá pronto los 40 años, y que además de costarle el asiento a Sainz, con toda probabilidad opacará en muchas ocasiones el potencial de un Leclerc obsesionado con ganar con Ferrari, y tratado como el niño mimado por la Scuderia.

Nada de ello parece preocuparle, aun así. Ni siquiera la posibilidad de tener a un Sainz descontento todo un año en el box: "Estoy convencido de que es un piloto muy profesional, que entiende que tenemos una larga temporada por delante, que es una gran oportunidad. Carlos estará plenamente dedicado y comprometido con la temporada hasta la última vuelta y la última curva de la temporada. Todo el equipo estará plenamente motivado y apoyará plenamente a Carlos, ha hecho un gran trabajo para nosotros y lo hará".

Mucha confianza en Sainz y su profesionalidad, aparentemente sobre el papel, aunque no fuese agradable tener que comunicarle que ya no contarían con él: "Sustituirle no fue la decisión más fácil de mi vida. Una de las más difíciles junto con la llamada a Toto Wolff. Tuvimos una larga discusión, como te puedes imaginar, pero voy a apoyar plenamente a Carlos, él está totalmente comprometido y sabemos que tenemos que hacer el trabajo juntos. Estamos juntos, somos profesionales".

Pese a todo, Vasseur cree firmemente que la llegada de Hamilton no debe distraer, despistar o desmotivar a Sainz, y considera que el piloto madrileño tiene ante sí una gran oportunidad para buscarse el mejor futuro en el 'Gran Circo': "Es una gran oportunidad para el equipo. Estamos seguros de que nos aportará un buen paso para el futuro. Será un buen reto para todos".

"Tenemos una buena relación desde hace más de 20 años. Siempre estuvimos en contacto, hablamos de diferentes cosas y creo que surgió de forma natural. No sé qué fue decisivo para Lewis y qué no, pero fue así, paso a paso", desveló Vasseur para acabar en relación a su amistad con Hamilton y los puntos en común que los llevaron a concretar el traspaso más grande de la historia de la F1.