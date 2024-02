Carlos Sainz, sobre su nuevo Ferrari: "Espero que sea un coche diferente, el del año pasado no era suficiente para luchar"

Carlos Sainz va a ir a por todas en su última temporada con Ferrari. La escudería italiana ha presentado este martes el que será su último monoplaza con la escudería, el SF-24. El español confía en tener la posibilidad de luchar por el Mundial e imponerse ante un Red Bull imparable.

Después de la noticia del fichaje de Hamilton por Ferrari, el madrileño se ha quedado sin tener un asiento confirmado para la temporada 2025. De momento, el español no ha anunciado cuál será su próximo destino, pero sí que se ha mojado en la presentación del nuevo Ferrari sobre lo que espera esta temporada sobre su nuevo monoplaza.

Sainz tiene claro que su objetivo principal es intentar luchar por el Mundial y, para ello, espera un coche competitivo: "Espero que sea un coche diferente. El coche del año pasado no era suficiente para luchar por un Mundial y el objetivo de este año es volver a tener opciones de luchar por el Mundial y plantarle cara a Red Bull. De momento, en el simulador se transmiten cosas positivas, pero hasta que no veamos dónde están nuestros rivales, va a ser muy difícil".

"He tenido el placer de pilotar el coche en el simulador bastantes veces, una cosa es lo que pase en el simulador y otra cosa en pista, pero las primeras sensaciones son buenas, sobre todo, porque el coche se siente diferente al del año pasado, se pilota también diferente, así como la forma de ajustar la puesta a punto es diferente por lo que esperamos que eso nos permita estar un poco más adelante este año", ha continuado diciendo el piloto sobre sus sensaciones con el monoplaza.

Asimismo, el español ha recordado que este coche va a ser muy especial en su carrera deportiva y cómo son las primeras sensaciones: "Las primeras impresiones cuando ves un coche por primera vez siempre son especiales, no solo ves la forma, sino también el diseño, las líneas, los colores y siempre te sorprende. Transmite buenas sensaciones, es un coche con el que vas a correr toda la temporada, y es un coche, sobre todo, siendo un Ferrari, muy especial para mí y para mi carrera deportiva".

Por último, Sainz espera que no se repita el escenario del año pasado, en el que Red Bull fue muy superior a lo largo de toda la temporada, sino que la parrilla esté más ajustada. "La lógica me dice que deberíamos estar todos todavía más juntos de lo que estábamos el año pasado. En la segunda mitad de temporada, me acuerdo muchas Q1, Q2 que estábamos toda la parrilla en un segundo, por lo tanto, hay que estar atentos y centrarse en todos los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia".