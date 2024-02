Cayetano García de la Borbolla: "Nos han arrebatado algo que era nuestro, el N.º1, y queremos volver"

El piragüista Cayetano García de la Borbolla (Sevilla, 2001), Tano para los que comparten entrenamientos en el agua con él cada día, está preparado para demostrar de qué es capaz junto a su inseparable Pablo Martínez, su compañero en una dupla de C2 lanzada a conquistar la historia en la prueba de 500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pareja de canoístas logró clasificar y escalar hasta la final del C2-1000 de los Juegos de Tokio 2020 cuando nadie apostaba por ellos, y ese fue el detonante de un equipo que no ha bajado del top-4 internacional desde entonces. Sobre ese camino de gloria (con la consagración en la Copa del Mundo y Mundial, además de las medallas europeas) y sus próximos objetivos en la cita olímpica de este verano, reflexiona Tano en una entrevista exclusiva ofrecida a 20 Minutos antes de recoger el Premio Admiral al mejor deportista masculino Sub -23.

Quizás la prueba más complicada del año fue justo el Mundial donde os quedáis con ese bronce, han pasado ya unos meses, pero, ¿le sigue viniendo a la cabeza esa final en la que se impusieron los alemanes?Sí, la verdad que sí. No te voy a mentir. Sigo viendo visualizando ahí esa prueba tan dura en la que los alemanes, pues, la verdad, consiguieron hacer algo que estaba un poco fuera de nuestro control . No pudimos hacer nada, pero nos va a venir bien seguir entrenando con esa regata final en mente.

¿Se lleva algún amuleto a París?No, la verdad que no soy mucho de amuletos. Me llevo los recuerdos, los momentos por los que hemos pasado juntos, que es lo que más me llena y más fuerza me da. Lo que sí que me llevo a París es mi familia.