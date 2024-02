Tim Welch, entrenador de Sean O’Malley, sobre un combate con Topuria: "¿Quién no querría ver esa pelea?"

El entorno de Sean O’Malley sigue presionando para pelear con Ilia Topuria. Pese a que el actual campeón del peso gallo de UFC tiene por delante una pelea complicada con Chito Vera (de hecho, es el mes que viene) parece que tanto él como su entrenador tienen puesta la diana en el aspirante del peso pluma.

En esta ocasión ha sido su técnico, Tim Welch, quien ha puesto de relieve que sería un gran combate y que, estilísticamente, le vendría bien a su discípulo. "¿Quién no querría ver esta pelea? Ilia es uno de nuestros luchadores favoritos. Es uno de los tipos más técnicos y sólidos que existen, simplemente hay que ver su boxeo. (...). Ilia es un tipo ortodoxo, tiene una postura muy firme y lineal y O'Malley ha estado luchando contra boxeadores ortodoxos durante toda su carrera. Los boxeadores ortodoxos que inician su trabajo con su jab son buenos para Sean. Se le da bien noquearlos", ha señalado el entrenador.

Por otro lado, Welch ha querido lanzar un dardo a Topuria al decir que parece que tiene miedo de O’Malley y que no tiene sentido que el hispano-georgiano pida a McGregor. "A Ilia le cambia el tono de voz cuando mencionas a Sean. Hace como que no está interesado pero, ¿por qué no está tan interesado en esto? Sería una gran pelea, especialmente para Ilia. Pero Ilia no hace más que hablar de Conor McGregor. Pero no tiene sentido. Qué va a hacer, ¿pelear con Conor McGregor en las 185 libras? Eso no es realista. Topuria vs. O'Malley es definitivamente una pelea interesante", ha puntualizado Welch .

Por último, para quienes creen que Topuria acabaría fácil con él, el entrenador de O'Malley ha recordado que lo mismo se decía de Yan y Sterling. "La gente que dice 'Dios mío, [O'Malley es] tan estúpido que Ilia lo mataría', pero lo mismo dijeron sobre Petr Yan o Aljamain Sterling y aquí estamos", ha zanjado el entrenador.