Topuria, a un fan que le pidió un puñetazo: "Te lo daré, pero nunca te hagas fan de Nacho Vidal"

Ilia Topuria se enfrenta en apenas una semana al reto más importante de su vida: peleará por el cinturón del peso pluma de UFC contra el campeón Alexander Volkanovski. El luchador estuvo ayer en el Partidazo de la Cope para hablar de este combate y además tuvo oportunidad para intercambiar algunas anécdotas. En concreto, Juanma Castaño le preguntó sobre los youtubers que le piden que les dé un puñetazo. "Me ha ocurrido en el pasado, pero es algo que no me ha gustado verme después de haberlo hecho", confesaba Topuria.

"¿Realmente le has pegado un puñetazo a alguien que te lo pidió?", insistía Castaño, sorprendido. "Sí, obviamente con mucho control, pero sí", confirmaba el peleador con honestidad entre las risas de los comentaristas. 'El Matador' explicaba que es algo que le "ha pasado un montón de veces" y se centraba en una de sus experiencias. "Teníamos un media day y me dijo uno: 'Por favor, soy súper fan y quiero que me des un puñetazo'. Y le dije: 'Te lo daré, pero nunca te hagas fan de Nacho Vidal'", revelaba Ilia con humor.

Preparado para ganar



Topuria, que ha viajado a Las Vegas con un equipo de entre 15 y 20 personas, se encuentra preparando la pelea en la última fase de su campamento. Según explicaba en la entrevista, se encuentra concentrado en el corte de peso y con el cuerpo descansado.

El combate por el título de peso pluma entre Volkanovski y 'El Matador' tendrá lugar en la madrugada del sábado 17 al domingo 18 de febrero en el Honda Center de Anaheim, en California. Está previsto que la pelea comience en torno a las 6:00 horas (horario peninsular). Topuria tiene opciones de convertirse en el primer español en ganar un cinturón de la UFC.