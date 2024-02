Kalvin Phillips confiesa su calvario en el City tras excederse por un kilo de su peso ideal: "Las palabras de Pep me afectaron mucho"

El centrocampista británico Kalvin Phillips, ahora en el West Ham, concedió una entrevista a The Guardian en la que habló de su pasado en el City de Pep Guardiola, entrenador al que señala como máximo responsable de su salida del combinado citizen y de hacerle vivir los peores momentos de su carrera.

El futbolista de apenas 26 años fue fichado por el City en julio de 2022 procedente del Leeds, donde hizo méritos para entrar en los planes del entrenador catalán. Pero lo que parecía un gran impulso para su carrera pronto se convirtió en todo lo contrario.

Phillips no terminó de encontrar su hueco en el esquema de Pep, entrenador que terminó de hundirlo a su vuelta del Mundial de Qatar cuando en una rueda de prensa admitió haberlo apartado del grupo tras llegar con sobrepeso.

"Después del Mundial viví lo más difícil, cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso. Tenía razón, pero hay diferentes maneras de hacerlo", asegura en la entrevista antes de explicar ese episodio con lago más de detalle.

"Pep estaba muy frustrado porque yo volví 1,5 kg por encima de mi peso objetivo. Fue un gran golpe para mi confianza y para cómo me sentía en el City. Mi familia tampoco estuvo contenta con eso, especialmente mi madre. Ella se frustró, no vino a ver muchos partidos porque no le gustaba ver fútbol sin que yo jugara", añade en unas declaraciones en las que también asegura que en el City tuvo días realmente malos "en los que no sentía ningún tipo de emoción".

Una decisión consensuada con Southgate

Para acabar con esa mala racha, Phillips consultó al seleccionador nacional para buscar una nueva opción que le permitiera jugar la Eurocopa de Alemania de este verano. "Hablé con Gareth Southgate sobre algunos equipos un mes antes de la ventana de enero y él me influyó para quedarme en la Premier League en lugar de irme al extranjero. Pensé que West Ham era el lugar adecuado", señala sobre el club que le acogió con los brazos abiertos y donde espera volver a recuperar su mejor fútbol.