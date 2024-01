La tremenda exigencia de Pep Guardiola en el Manchester City: "Si te pasabas dos kilos de tu peso máximo, no entrenabas"

El francés Gaël Clichy, exjugador del Manchester City, Arsenal o Servette, entre otros, ha sorprendido al mundo del fútbol con unas declaraciones acerca de la tremenda exigencia de Pep Guardiola al frente del banquillo 'citizen'.

"Si estabas dos kilos por encima del peso máximo después de terminar el trabajo duro y la alimentación adecuada de la pretemporada, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas", reconoció el galo en Coaches Voices, retirado recientemente de los terrenos de juego durante el 2023.

Sin embargo, Clichy tiene un grato recuerdo del técnico catalán y reconoció que le hubiese gustado "pasar más tiempo" a su lado (solo coincidieron una temporada): "Me hizo encender una chispa en mi forma de entender el fútbol que me habría gustado conocer más. Es una persona de detalles. Me decía que siguiese haciendo las cosas al detalle porque me llevarían hasta el final".

Asimismo, el exfutbolista habló de la jerarquía y liderazgo que aporta en todo momento Pep Guardiola a sus jugadores y al club donde presta sus servicios. "Era el tipo principal, el jefe, pero siempre ponía al cuerpo técnico a su nivel", recalcó el actual ayudante de Thierry Henry en la selección francesa sub-21.

Por último, Gäel quiso destacar la "excelente" gestión del Manchester City durante los últimos años: "El club tiene el dinero, pero lo han usado de forma inteligente. El gran éxito es que piensan con tres o cuatro mercados por delante y no tienen miedo a dejar marchar a sus jugadores importantes".