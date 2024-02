El sacrificio de Sinner tras ganar el Open de Australia: "No he visto a mi familia, solo tuve dos días de vacaciones"

Jannik Sinner vuelve esta semana a la competición tras la conquista del Open de Australia, eso sí, que no haya competido no significa que el italiano haya estado de vacaciones, pues tal y como confirmó ante los medios de comunicación en la previa del torneo de Rotterdam, apenas ha disfrutado de dos días de descanso en Roma en los que ni siquiera vio a su familia.

"No he podido ver a mi familia, espero hacerlo después de Rotterdam", afirmó ante las preguntas de los medios en referencia al torneo que arranca oficialmente este lunes y que terminará el próximo domingo.

"Después de ganar en Australia, volé a Roma. Estuve dos días allí y me tomé solo dos días de vacaciones. Eso es todo. Incluso en Roma, estuve trabajando en el gimnasio para no perder la condición física de Melbourne con el objetivo de estar preparado para Rotterdam", aseveró el trasnalpino, que no ha parado ni un instante para mantener el buen nivel del primer torneo del año.

Sinner, flamante ganador del Open de Australia, también fue finalista de las ATP Finals de 2023 y lideró a la selección italiana en la conquista de la Copa Davis de Málaga. El italiano disfruta ahora de su mejor tenis y quiere exprimirlo antes de volver a verse las caras con los más grandes en los dos primeros Masters 1.000 del año: Indian Wells y el Open de Miami.