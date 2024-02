Ilia Topuria a solo ocho kilos de dar el peso para UFC 298

Uno de los aspectos más complicados para una pelea en UFC es el corte de peso, pero parece que Ilia Topuria ha sido bastante metódico de cara a UFC 298 y no está lejos de las 145 libras (65 kilos) que tiene que dar el día del pesaje. Esto es una muy buena noticia porque, de no dar el peso, podría pelear pero no llevarse el cinturón, aunque ganara.

En una entrevista para la Cope, el hispano-georgiano ha anunciado que ya está en 73 kilos, es decir, solo le faltan 8 para cumplir su objetivo y que no haya ningún sobresalto. Para quien crea que perder 8 kilos en poco más de una semana es imposible, Topuria lanza un mensaje tranquilizador. "Eso no es nada", ha dicho a Juanma Castaño.

10 kilos en 30 horas

El aspirante al cinturón del peso pluma, por tanto, está en la recta final de su preparación. Ahora solo le toca sudar un poco, literalmente, para bajar lo que le queda. Luego, rehidratándose adecuadamente antes de la pelea, es decir, en las 30 horas que irán del pesaje al combate, recuperará unos 10 kilos.

En el pasado, Topuria ha tenido algún problema para dar el peso. Hay que tener en cuenta que suele superar los 80 kilos en su día a día. Sin embargo, con un cinturón en juego, no había espacio para contratiempos. Todo parece indicar que el 17 de febrero, en California, veremos a Ilia entrar en la jaula para intentar arrebatar el cinturón a Alexander Volkanovski. De conseguirlo, sería el primer español en ostentar un título de UFC.