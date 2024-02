Ceferin ataca a los líderes de la Superliga: "Pretenden ser los salvadores del fútbol y en realidad están cavando las tumbas"

La guerra entre la UEFA y la Superliga sigue su curso. En el discurso de apertura del congreso celebrado este jueves en París, el presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, ha continuado con sus ataques hacia la nueva competición liderada por Florentino Pérez y Joan Laporta.

"El fútbol es de las pocas cosas en las que Europa es puntera. Tenemos que estar orgullosos y ese éxito se basa en el modelo único, en la solidaridad, en los ascensos, en los descensos. Debemos proteger este modelo. Todos y no la UEFA en sí", ha empezado diciendo Ceferin.

Tras esas palabras ha pasado al ataque contra los que lideran el proyecto: "Hay quien está intentando pisotear, pretenden ser los salvadores cuando en realidad están cavando las tumbas. Son depredadores. Forman un círculo cerrado. No saben nada de la libertad de expresión. El fútbol europeo representa uno de los símbolos de Europa. La unidad es lo único que nos puede salvar, incluso en el fútbol".

Sobre el mercado, el presidente de la UEFA se ha quejado de que "parece que solo hay una ley válida en la Unión Europea y es el mercado". "No todo el mundo puede comprar el fútbol. No es la vida que queremos. No hay futuro sin unidad. Hay una serie de individuos que nos quieren dividir hablando del libre mercado para seguir creciendo en su ego, en su poder y dinero", ha sentenciado.

También ha hablado sobre lo que significa para él la Supercopa: "Entendemos el ataque a la UEFA. Defendemos un equilibrio. Cada club puede unirse a la competición que quiera. Planean por su deseo de hacer más dinero, capital, poder, prestigio. Sentimiento de superioridad y avaricia. Siempre quieren más y más. Quieren ser superiores. La Superliga es como la manzana de Blancanieves. No se pueden comprar los sueños, el mérito deportivo. No se puede comprar la historia. Tenemos 70 años de historia, pero quedan muchos más".

"La próxima temporada se pondrá en marcha un nuevo formato de competiciones masculinas. Más partidos, más igualdad, más dinero... son 70 años emocionantes y otros tantos que nos esperan", añadió sobre el nuevo formato de la Champions.