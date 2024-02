Associated Press/LaPresse

Impossible ins nothing es el lema de Adidas y Brahim Díaz quiere formar parte de ello. El partido ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu no fue sino una muestra más de que el jugador no solo quiere ser titular, sino que ha venido para quedarse. El futbolista gusta a la granda blanca y la marca alemana se ha dado cuenta de ello, por eso, ha querido ficharle.

El pasado domingo 4 de febrero, Brahim jugó con sus Nike y, aunque le dieron suerte, esta sería la última vez. Porque, según ha informado AS, el malagueño ha firmado un contrato millonario con el que será su nuevo patrocinador. Brahim ha estado trabajando con la multinacional estadounidense 14 años y ahora, pasará a ser una de las imágenes más potentes de la marca alemana. El 21 del Madrid jugará con las The Three Stripes a partir de ahora.

Brahim ya ha estrenado sus nuevas zapatillas. Lo ha hecho en el entrenamiento de este miércoles con el equipo. Se espera que el jugador las vista de manera oficial contra el Girona en el partido de este sábado a las 18:30 horas.

Que Adidas haya conseguido llevarse a una de las imágenes fuertes de Nike no ha sido fácil, así lo ha asegurado el diario. No obstante, la apuesta de los alemanes ha sido muy fuerte para conseguir que este rompa su contrato después de 14 años.

Díaz se une así a un selecto equipo de patrocinados por la marca, entre los que están Messi, Karim Benzema y también su compañero Jude Bellingham, quien es uno de los iconos de la marca en Europa. Lo cierto es que desde que el británico se vistiera la camiseta blanca, esto le ha llevado a otra dimensión fuera del mundo del fútbol.

De momento, se desconoce cuál ha sido la cifra exacta por la que ha firmado dicho contrato de patrocinio, así como el plazo del mismo. Si bien, lo que está claro es que los argumentos han sido de peso para que el malagueño se decante por Adidas. Ahora solo queda esperar a que juegue con sus nuevas zapatillas y vuelva a iluminar el Bernabéu con sus regates, así como con sus goles.