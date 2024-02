"Creo que Kilian Jornet fue un poco ingenuo con la carta, me decepcionó un poco"

Y de repente, llegaron las olas primero y la tormenta después. Fue un correo electrónico enviado por dos leyendas del trail, Kilian Jornet y Zach Miller, las causantes del terremoto en el trail running mundial. Una misiva en la que sugerían un boicot de la elite de este deporte a la carrera más importante del mundo, el Ultra Trail del MontBlanc (UTMB). Un órdago en toda regla que llegó al centro del corazón de Catherine Poletti, fundadora y alma máter de la carrera de Chamonix. Al final, el diálogo llevó a la calma, que siempre llega tras el diluvio, y Poletti confiesa sus sensaciones a 20minutos.

¿Se sintió más triste, enfadada o decepcionada por la polémica?Me decepcionó un poco que lo hubieran hecho por su cuenta y en privado entre 15 corredores porque hablamos mucho con ellos y regularmente y lo hicieron en secreto. Después de verlo, hablamos con Kilian y Zack y le dije a Kilian en concreto: "No podéis ser tan ingenuos como para imaginar que un correo electrónico que decís que es privado y que no llama específicamente al boicot, pero que pide a los corredores que no vayan al UTMB" no va a salir a la luz. ¿Por qué lo has hecho?

Los corredores son libres y si no quieren venir al UTMB que no vengan. No tienen por qué hacerlo en contra de su voluntad. Si miramos a François d'Haene por ejemplo, él dijo que quería correr el Tor des Géants este año, que tiene lugar una semana después del UTMB, puedo entenderlo. Todos los corredores pueden elegir, nunca les obligaríamos a participar en el UTMB. Así que les pregunté '¿qué creéis que hemos hecho mal? No quedó muy claro cuando intentaron explicar qué creían que habíamos hecho mal. Dijeron que había demasiado negocio y yo respondí: "Sí, es un negocio y entiendo lo que quieren decir, pero el dinero apoya las acciones que queremos poner en marcha y significa que podemos poner en marcha y crear una buena política de embarazo, proporcionar cobertura en directo del UTMB para que los corredores con familia y amigos de todo el mundo puedan seguirlo. Todo eso cuesta mucho dinero producirlo. Cuando creamos un gran sistema de transporte de infraestructuras, no sólo para los corredores, sino para la familia en el público y todos los que visitantes, para evitar tener más coches, costó 500.000 euros ponerlo en marcha. Hay que tener un negocio en marcha para encontrar esa cantidad de dinero. Hemos creado 70 puestos de trabajo y estoy orgulloso de ello y hemos podido crear muchas cosas y ocuparnos de programas especiales de sostenibilidad y por eso necesitamos tener la empresa que te proporcione beneficios para no hacerte muy rico, pero que te permita poner las cosas en su sitio".

¿Sintió que le habían apuñalado por la espalda?En realidad no, decepcionada sí, pero no traicionado. No creo que se imaginaran realmente lo que habían hecho. Intentaron hacer algo con lo que pensaban que era una forma privada, pero fue un poco torpe, eso es todo. Después de su segunda publicación en las redes sociales, dijeron que el UTMB había hecho un gran escándalo y que no queríamos correr en el UTMB todos los años. Lo entiendo perfectamente y, de todas formas, el evento no puede acoger a todo el mundo. Este año hemos tenido el triple de solicitudes que de plazas disponibles, lo que significa que rechazamos doble del número de corredores que solicitaron participar en el UTMB. Y a los que podemos aceptar. Realmente creo que nosotros proponemos y luego los corredores eligen lo que quieren hacer. Estoy muy contenta con la diversidad de la oferta, nosotros proponemos lo que podemos y otras personas proponen otras cosas. Quizá sea más popular si alguien quiere correr solo y nadie y nadie está obligado a hacer sólo las pruebas del UTMB.

En España ha habido una gran polémica después de que una persona trans corriera una carrera con dorsal femenino y la ganara. ¿Tiene previsto hacer algo en relación con la cuestión de género en el UTMB?Para la política de genero, tenemos que pensar muy cuidadosamente y asegurarnos de que seguimos siendo justos. Queremos ser justos para todos, así que es una de las razones por las que nos estamos tomando nuestro tiempo para pensar en este tipo de cuestiones. En Estados Unidos están presionando mucho, pero nosotros nos estamos tomando nuestro tiempo para garantizar que seguimos siendo justos.

Después de más de 20 años ¿cómo conserva la emoción y la ilusión intactas por el UTMB?Me calienta el corazón, y es tan bueno poder inspirar a tanta gente, y que te digan que están realizando un sueño y eso es lo que me mantiene tan entusiasmada y feliz de continuar mi trabajo. Se han creado muchas amistades.

¿Echa de menos los primeros años, cuando la carrera no era tan conocida como ahora?Para ser sincera, siempre intento centrarme en el momento actual. En 2003 no había tantas cosas, era muy nuevo, era una aventura y estaba bien. Paso a paso intentamos hacerlo mejor y hay un impacto en el propio deporte. Hay más eventos. Me gusta mirar más al futuro que al pasado. Estoy contenta con lo que hemos hecho, pero también con crecer.

La carrera ha crecido paso a paso, pero supongo que usted y su familia lo han hecho también. ¿Han tenido que estudiar y aprender aspectos como márketing, comunicación y demás cosas para gestionar el evento?Sí, en 2003 estaba sola con mi marido y hacía el trabajo por mi cuenta, pero ahora en el Grupo UTMB tenemos a mis hijos porque estamos transfiriendo la empresa a nuestros hijos. Ya no somos tan jóvenes. Ahora tengo 70 años y mi marido 68, así que nos estamos tomando el tiempo necesario para transferirles la empresa y también tenemos 70 personas trabajando en el grupo, algo de lo que estoy muy orgullosa. El Grupo UTMB está creciendo mucho y somos una gran familia con muchos eventos en todo el mundo.

Después de todo el trabajo ¿no ha pensado alguna vez en relajarse y echarse a un lado para simplemente disfrutar?Tenemos mucha suerte de tener un trabajo que también es una pasión y una forma de vida y que nos ha creado una red de amigos por todo el mundo. Por ahora es la forma que tengo de visitar a mis amigos, no lo veo como un trabajo. También se trata de pasar momentos divertidos y maravillosos. Mi papel ha cambiado: antes me ocupaba de todo lo operativo y ahora como presidenta del grupo no es lo mismo. Me centro más en la estrategia y demás, ya que cuando te haces mayor no tengo los mismos niveles de energía que tenía antes. Definitivamente tengo la mentalidad para hacer la estrategia, pero no tanto para las cosas operativas. Soy una persona muy afortunada, pero tengo un gran grupo de personas en el UTMB y a mis hijos, que son jóvenes y se ocupan del aspecto operativo del trabajo.

¿Cuáles son los próximos momentos clave para el UTMB?Hay tantas cosas por hacer y tantas que todavía no sé, que habrá que hacer. La forma en que vemos las cosas es que queremos ser creadores de experiencias inolvidables que aporten energía positiva y felicidad a las personas. La gente viene, corre, tiene su sueño y nosotros estamos ahí para ayudarles a realizarlo. Al mismo tiempo, también intentamos conectar con actividades sostenibles, es decir, cuidar del ser humano. Al mismo tiempo, también intentamos conectar con actividades sostenibles, es decir, cuidar el aspecto humano y ocuparnos de establecer buenas políticas, como la de embarazo, por ejemplo, pero no sólo eso, también hemos creado una política de atletas adaptados, que creo que ha sido bien recibida. También estamos estudiando una política de género, pero tenemos que pensar más en ello y asegurarnos de que seguimos siendo justos, y no siempre es fácil elegir lo correcto y lo justo.

​Tenemos que pensar en los aspectos globales de una política de género y hacer algo por las personas que llegan al deporte desde zonas y entornos menos privilegiados y que no tienen acceso tan fácil a los senderos y a la practica del deporte. También tenemos que pensar en ello, y con el tiempo asegurarnos de que seguimos siendo justos.

Hace unos meses anunciaron la creación de otra carrera en España. ¿Piensan en crear otra?El gobierno de Tenerife nos pidió que creáramos una carrera en Tenerife y es una franquicia. No es crear un nuevo evento, sino trabajar con uno con el gobierno insular. En cuanto a otra carrera, no depende de mí, sino más bien de los organizadores españoles. Trabajamos con Xavier Pocino de Val d'Aran de UTMB y él es la persona que gestiona todo para España. Si hay otra carrera que quiera trabajar con nosotros estudiaremos las propuestas.